خلفاً لباتشيكو..الكرواتي يورتشيتش مدرباً لبيراميدز

تعاقد نادي بيراميدز المصري لكرة القدم مع المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش الذي أشرف سابقاً على النصر السعودي وبني ياس والنصر الإماراتيين، لتولي قيادة تدريب الفريق خلفاً للبرتغالي جايمي باتشيكو المقال لتراجع النتائج، وفق ما أعلن الأربعاء.

ونشر النادي عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الأربعاء صورة للمدرب الكرواتي بصحبة المدير التنفيذي ممدوح عيد معلقاً عليها "نرحب بمديرنا الفني الجديد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتيش".

ولعب يورتشيتش (54 عاماً) كلاعب وسط دفاعي في عدة أندية كرواتية، بجانب سامبدوريا وتورينو الإيطاليين وبيريفين البلجيكي، وكان ضمن صفوف منتخب كرواتيا في كأس العالم 1998 حين وصل وزملاؤه الى نصف النهائي قبل الخسارة أمام فرنسا المضيفة 1-2.

وبدأ يورتشيتش مسيرته التدريبية بقيادة فريق بولا الكرواتي عام 2005 ومَرَّ محلياً بفرق عدة أبرزها دينامو زغرب (2009-2010 ثم 2011 و2012-2013)، وعمل مدرباً مساعداً في الجهاز الفني لمنتخب بلاده لفترة وجيزة جداً عام 2012.

وبعدما وقع في نوفمبر 2017 عقداً مع الاتحاد السعودي لكرة القدم لتولي مهمة مدير قسم تطوير المواهب الشابة، انتقل لتدريب النصر عام 2018 ولفترة وجيزة، ثم مَرَّ بالدوري الإماراتي حيث أشرف على بني ياس موسم 2018-2019 ثم النصر بين 2019 و2021.

ويحتل بيراميدز المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة من 8 مباريات، فيما يحتل المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى لمسابقة دوري أبطال إفريقيا برصيد أربع نقاط وبفارق ثلاث خلف صنداونز الجنوب إفريقي ومازيمبي الكونغولي.

وقرر بيراميدز قبل يومين إقالة باتشيكو على خلفية تردي النتائج والخروج من ربع نهائي مسابقة كأس الرابطة المصرية بالخسارة أمام المصري البورسعيدي 1-3.

وتولى باتشيكو تدريب بيراميدز في يناير 2023 خلفاً لليوناني تاكيس جونياس، وقاده في 57 مباراة، ففاز في 31 وتعرض لـ 12 هزيمة وتعادل في 14.

ولم يحقق باتشيكو أي لقب مع بيراميدز، حيث خسر نهائي الكأس والكأس السوبر.

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