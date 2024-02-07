محمد بن راشد يستقبل عدداً من القيادات العسكرية في الدولة

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي“رعاه الله”، اليوم (الأربعاء)، في مقر كلية زايد الثاني العسكرية في مدينة العين، عدداً من القيادات العسكرية في الدولة والدول الشقيقة والصديقة والملحقين العسكريين لدى الدولة، من حضور حفل تخريج الدفعة الـ 48 من مرشحي الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية.

وأكد سموه خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون في مجال إعداد الكوادر العسكرية القادرة على التعامل بكفاءة مع المتغيرات المحيطة، وما يتطلبه ذلك من العمل على زيادة التبادل المعرفي والعلمي ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، والاستفادة من الأفكار المبدعة في إعداد أجيال من العسكريين المؤهلين والمزودين بالأدوات التي تمكنهم من القيام بواجباتهم على الوجه الأكمل كل في موقعه.

وهنّأ الحضور.. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة تخرُّج دفعة جديدة من طلبة كلية زايد الثاني العسكرية، مشيدين بالمستوى التعليمي والعسكري للكلية التي باتت تُصنّف ضمن أبرز الكليات والمعاهد العسكرية في العالم.

حضر اللقاء معالي محمد بن مبارك فاضل المزروعي، وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن عيسى سيف بن عبلان المزروعي، رئيس أركان القوات المسلحة.

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