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وفاة الشاعر والفنان التشكيلي المصري مجدي نجيب

2/7/2024 7:19:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

قالت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية اليوم الأربعاء إن الشاعر الغنائي والفنان التشكيلي مجدي نجيب الذي تغنى بأشعاره كبار المطربين توفي عن عمر ناهز 88 عاما.

ولد نجيب عام 1936 في القاهرة وتخرج في كلية الفنون الجميلة.

أصدر العديد من الدواوين الشعرية منها (صهد الشتا) و(ليالي الزمن المنسي) و(ممكن) و(الوصايا) وتغنى بأشعاره كبار المطربين أمثال عبد الحليم حافظ وشادية وسعاد محمد وفايزة أحمد وشريفة فاضل.

شكل ثنائيا ناجحا في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات مع المطرب محمد منير الذي غنى له أكثر من 20 أغنية منها (شبابيك) و(حواديت) و(صغير السن) و(من أول لمسة) و(ليلى).

أسهم في كتابة الأغاني لبعض الأفلام والمسلسلات مثل فيلم (مولد يا دنيا) وفيلم (امرأة في دمي) والمسلسل الإذاعي (دنيا بنت دنيا).

وفي مجال الفن التشكيلي أقام العديد من المعارض الفردية منها (أساطير) و(شبابيك) ولقبه النقاد "شاعر الألوان".

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