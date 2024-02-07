Wednesday, 07 February 2024 04:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مراهق تونسي يختبئ في حقيبة للهجرة خارج البلاد

2/7/2024 7:19:56 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضبطت قوات الأمن التونسية مراهقاً
في حقيبة بميناء بحري كان يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.

وأفادت إدارة الأمن الوطني بضبط القاصر في ميناء حلق الوادي بالعاصمة في حقيبة بالصندوق الخلفي لسيارة عمه الذي كان يستعد للسفر على متن الباخرة إلى خارج البلاد.

وهذه أحدث محاولة مبتكرة تشهدها الموانئ التونسية للمغادرة بطرق غير قانونية على متن بواخر مخصصة لحمل السلع أو لنقل المسافرين إلى الموانئ الأوروبية.

وعثرت قوات الأمن أثناء تفتيش السيارة أيضاً على كميات كبيرة من السجائر مخفية أسفل الكراسي الخلفية للسيارة.

وأحيل القاصر إلى القضاء لكن غالباً ما يتم إخلاء سبيل من يتم ضبطهم في محاولات الهجرة غير النظامية في الموانئ.

ويواجه عم القاصر تهمة "مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي دون وثيقة سفر".

MENAFN07022024000110011019ID1107822149

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث