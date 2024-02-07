مراهق تونسي يختبئ في حقيبة للهجرة خارج البلاد

ضبطت قوات الأمن التونسية مراهقاً

في حقيبة بميناء بحري كان يحاول الهجرة بشكل غير نظامي.

وأفادت إدارة الأمن الوطني بضبط القاصر في ميناء حلق الوادي بالعاصمة في حقيبة بالصندوق الخلفي لسيارة عمه الذي كان يستعد للسفر على متن الباخرة إلى خارج البلاد.

وهذه أحدث محاولة مبتكرة تشهدها الموانئ التونسية للمغادرة بطرق غير قانونية على متن بواخر مخصصة لحمل السلع أو لنقل المسافرين إلى الموانئ الأوروبية.

وعثرت قوات الأمن أثناء تفتيش السيارة أيضاً على كميات كبيرة من السجائر مخفية أسفل الكراسي الخلفية للسيارة.

وأحيل القاصر إلى القضاء لكن غالباً ما يتم إخلاء سبيل من يتم ضبطهم في محاولات الهجرة غير النظامية في الموانئ.

ويواجه عم القاصر تهمة "مساعدة شخص على مغادرة التراب التونسي دون وثيقة سفر".