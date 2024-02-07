مبتسم في اليابان وعابس في الصين.. حدة الغضب تتزايد صوب ميسي

يبدو أن الجدل المتعلق بعدم خوض لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمباراة في هونج كونج لن يهدأ، حيث أبدى الكثيرون في الصين على وسائل التواصل الاجتماعي استياءهم الشديد من عدم مشاركته في اللعب.

وذكرت وكالة أنباء "بلومبرج" أن تصريحات كينيث فوك، عضو المجلس التشريعي للرياضة في هونج كونج، تصدرت قائمة أكثر الموضوعات تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" اليوم الأربعاء، حيث اتهم فيها ميسي وناديه إنتر ميامي الأمريكي، بعدم احترام الجماهير المحلية.

وكان هناك موضوع شائع آخر بعنوان "فوضى ميسي".

وقارن العديد من المعلقين سلوك ميسي في هونج كونج وسلوكه في اليابان، حيث من المقرر أن يلعب في مباراة ودية مساء اليوم الأربعاء.

وفي مؤتمر صحفي عقد في طوكيو مساء الثلاثاء، قال اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الأرجنتيني إنه شعر بتحسن ويأمل التمكن من خوض اللقاء.

وأوضح ميسي أنه ظل على مقاعد البدلاء في المباراة التي أقيمت بهونج كونج بسبب شعوره بآلام في العضلة الضامة.

وذكر تعليق لاقى تأييدا كبيرا "مبتسم في اليابان ولكن عابس في الصين، ما الذي يمكنني قوله؟".

وفي تطور آخر يشير إلى تزايد حدة الجدل خارج هونج كونج، تساءل هو شيجين، رئيس تحرير "جلوبال تايمز" الصينية سابقا عن سبب عدم لعب ميسي للمباراة.

ويمكن أن يتسبب الغضب الجماهيري في تهديد شراكة ميسي مع العلامات التجارية الصينية. وقامت مئات من الجماهير الصينية بالتعليق بكثرة على منشور لميسي على "ويبو" يروج فيه لمشروب صيني، وطالب الكثيرون الشركة بقطع العلاقات مع اللاعب الأرجنتيني.

وبينما لا يوجد أي تصريح رسمي من السلطات الصينية، ذكرت حكومة هونج كونج في بيان أن السلطات والجماهير شعروا بحزن شديد لأن ميسي لم يتمكن من اللعب في المباراة الودية ولم يشرح سبب غيابه عن المباراة للجماهير رغم طلبهم.

وكانت آخر مباراة شارك فيها ميسي، 36 عاما، في الصين في حزيران/يونيو الماضي، عندما قاد المنتخب الأرجنتيني في مباراة ودية أمام أستراليا.

ويتوقع أن يعود ميسي للصين مع المنتخب الأرجنتيني لخوض مباريات ودية أمام نيجيريا وكوت ديفوار وفقا لما ذكره الاتحاد الأرجنتيني.

من المقرر أن يلعب ميسي مع إنتر ميامي أمام فيسيل كوبي في استاد اليابان الوطني في وقت لاحق من اليوم.

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