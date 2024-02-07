كواليس مشاجرة كهربا وأبوجبل في معسكر منتخب مصر

أكد أيمن عبد العزيز، المدرب المساعد السابق لمنتخب مصر، أن محمد صلاح نجم ليفربول، يملك عقلية مختلفة عن باقي اللاعبين المصريين.

وقال عبد العزيز عبر قناة "MBC MASR":" الألماني كلوب مدرب ليفربول خالف الاتفاق بإعلانه عودة صلاح إلى ليفربول ثم اعتذر عن الأمر، لم يكن من الوارد علاج صلاح في كوت ديفوار لضعف الإمكانيات الطبية وبالتالي سافر لإنجلترا، وصلاح كان متحمسًا للعودة مرة أخرى للمشاركة في المباريات".

وأشار مساعد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني السابق لمنتخب مصر، إلى أن مهند لاشين لاعب وسط الفراعنة رفض تسديد ضربة الترجيح أمام الكونغو الديمقراطية وهو ما جعل محمد أبوجبل حارس المرمى يسدد الضربة الأخيرة التي أطاحت بالفراعنة من بطولة أمم أفريقيا.

وعن مشاجرة محمود عبد المنعم "كهربا" ومحمد أبوجبل حارس المرمى، أكد مدرب الفراعنة أن الأمر كان بسبب تدخل قوي في المران بين الثنائي، ولكن نجح المتواجدون في احتواء الأزمة بينهما.

وأشار إلى أنه سمع بصفقة انتقال محمد أبوجبل للأهلي بعد لقاء الكونغو الديمقراطية في ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية موضحًا أن الحارس الدولي وافق شفهيًا على الرحيل للأهلي، ولم يتأثر تركيزه خلال المباراة.

وأكد أن العلاقة بين محمد الشناوي ومحمد أبوجبل كانت جيدة، ولكن هناك منافسة شرسة بين الثنائي مثل حراس المرمى في العالم، موضحًا أن الأهلي لن يسمح بتدخل الشناوي لمنع انضمام لاعب أو الموافقة عليه.

وعن أزمة اعتراض حسين الشحات وإمام عاشور ثنائي الأهلي وطارق حامد لاعب وسط ضمك السعودي عقب لقاء جيبوتي بتصفيات كأس العالم 2026، قال عبد العزيز: "اللاعبون الثلاثة غضبوا من عدم المشاركة وحاولت احتواء الأمر، لكن فيتوريا طلب منهم خوض المران مع المستبعدين وكل لاعب ترك المران قبل نهايته وأولهم طارق حامد وعلم فيتوريا من جهاز تحليل الأداء واستفسر من مساعديه".

وواصل: "طارق حامد أخبرني أنه يشعر بآلام في الركبة ولن يستكمل المران والشحات اشتكى من إجهاد في عضلة السمانة بينما خرج إمام عاشور دون إبداء أسباب".

وتابع: "الكاميرات أظهرت حديثي مع إمام عاشور عقب نهاية لقاء جيبوتي، وكنت أقول له إن هناك مباراة أخرى ضد سيراليون بعدها بأقل من 72 ساعة ورد إمام بأنه كان يريد المشاركة ليصبح جاهزًا".

وأكد أنه حزين من طارق حامد بسبب قراره بالاعتزال الدولي دون استشارته أو الاستفسار عن فرص مشاركته في منتخب مصر تحت قيادة فيتوريا موضحًا أن الأخير عقد جلسة مع عبد الله السعيد نجم بيراميدز السابق والزمالك الحالي، قبل بطولة كأس الأمم الأفريقية وكاد أن يضمه للقائمة النهائية.

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