ما سر طلب بلينكن عقد اجتماع منفرد مع رئيس الأركان الإسرائيلي؟

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/ PNN- طلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عقد اجتماع خاص مغلق مع رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، الأمر الذي عدَّه الإعلام الإسرائيلي "غير اعتيادي".

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إسرائيل هايوم" الإسرائيلية اليوم الأربعاء، أراد بلينكن الاستماع إلى تفاصيل حول الوضع على الأرض بشأن الحرب على غزة بشكل مباشر من رئيس الأركان.

وأشارت الصحيفة إلى أن طلب وزير الخارجية الأمريكي نصَّ على أن يُعقَد الاجتماع بينه وبين هاليفي "دون حضور وزراء الحكومة، وخارج إطار مجلس الحرب".

ونبَّهت إلى أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أبلغ بلينكن برفضه لعقد مثل هذا الاجتماع المنفرد مع رئيس الأركان، وأن استعراض التفاصيل المتعلقة بالوضع الميداني يتعين أن تبقى في المنتدى المناسب.

ويصل بلينكن إلى إسرائيل خلال أيام، ضمن زيارة هي الخامسة من نوعها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، عقب هجوم الـ 7 من تشرين الأول/ أكتوبر على مستوطنات غلاف غزة.

وأرسل فريق الخارجية الأمريكية قائمة تضم جدول أعمال بلينكن خلال زيارته إلى تل أبيب، ليعثر مكتب نتنياهو على طلب غير اعتيادي، بشأن رغبته في الاجتماع مع رئيس الأركان منفردًا، ودون حضور الوزراء.

ولا يعد من اختصاصات وزير خارجية بلد ما عقد اجتماعات منفردة مع قائد الجيش في البلد الذي يزوره، إلا أن الانخراط الأمريكي في التفاصيل الدقيقة للحرب الإسرائيلية على غزة هي التي سمحت له بتقديم هذا الطلب.

وقد تؤشر رغبة بلينكن في عقد لقاء منفرد مع قائد الجيش الإسرائيلي، على فجوة بين مواقف المستويين السياسي والعسكري، والتي تحدث عنها الإعلام العبري كثيرًا منذ بدء الحرب قبل 4 أشهر.

وبحسب الصحيفة، استمع بلينكن مرات عديدة لرئيس الأركان خلال الزيارات السابقة، لكن داخل مجلس الحرب وبحضور جميع أعضائه، بمن في ذلك رئيس الوزراء نتنياهو.

وتابعت أن مشاركة بلينكن أو غيره من المسؤولين الأمريكيين في اجتماعات مجلس الحرب السابقة أثارت انتقادات، فيما جاء طلب بلينكن هذه المرة غير اعتيادي، وسط رفض قاطع من نتنياهو ومستشاريه.

واعتبرت الصحيفة، أن طلب مسؤول أجنبي عقد اجتماع مع رئيس الأركان في ظل حرب دائرة، هو "حدث غير معتاد في عالم الدبلوماسية".

ولفتت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية رفضت التعليق، بينما أكد مكتب نتنياهو لها أن الاجتماع سيُعقَد كما جرت العادة بحضور نتنياهو.



