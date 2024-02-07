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الهلال الأحمر: استشهاد مريضة جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل بخان يونس

2/7/2024 7:09:55 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عاماً جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.

‏وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن المستشفى المحاصر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى.

وفي سياق متصل، أصيب 6 مواطنين بينهم حالات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال انتظار آلاف المواطنين وصول شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.

كما أغار طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان.


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