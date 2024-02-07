الهلال الأحمر: استشهاد مريضة جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل بخان يونس

(MENAFN
- Palestine News Network )
غزة/PNN- أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، استشهاد مريضة تبلغ من العمر 77 عاماً جراء نقص الأكسجين في مستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس.
وأشارت في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، إلى أن المستشفى المحاصر من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي يعاني منذ أيام من نقص حاد في الأكسجين اللازم لغرفة العناية المكثفة وللمرضى.
وفي سياق متصل، أصيب 6 مواطنين بينهم حالات بجروح خطيرة برصاص الاحتلال قرب دوار الكويت في حي الزيتون جنوب شرق غزة خلال انتظار آلاف المواطنين وصول شاحنات مساعدات إنسانية قادمة من جنوب قطاع غزة، وتم نقلهم إلى مستشفى المعمداني في المدينة.
كما أغار طيران الاحتلال على منزل في حي الزيتون بمدينة غزة، وتصاعدت ألسنة الدخان من المكان.
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