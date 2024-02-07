توضيح من هيئة الأسرى حول شهادة الصليب الأحمر الخاصة بعائلات المعتقلين

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN- قرر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس الاعتماد على أوراق الإثبات المتيسرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة رسمية، لمعالجة تعذر الصليب الأحمر الدولي عن توفير شهادة لعائلات المعتقلين لإثبات الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتمد عليها عائلات المعتقلين.

وبينت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء في ضوء التحديات التي فرضها الاحتلال على دور الصليب الأحمر الدولي بعد العدوان الشامل، وللتخفيف على الأهالي وإزالة التعقيدات وفي إطار سعي الهيئة لمعالجة القضية، علما أن هذا الإجراء معمول به ابتداء من 1/1/2024-30/4/2024.

وقالت الهيئة، من أجل أن تكون المعالجة لاحقا جذرية، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لمجلس الوزراء بمذكرة قانونية، لإدخال تعديل على اللوائح التنفيذية للأسرى، لاعتماد بديل عن شهادة الصليب الأحمر، بحيث تسقط باعتبارها إحدى وثائق الإثبات الأساسية، والاعتماد فقط على ما سيقر من قبل الجهات الفلسطينية كجهات رسمية.

وأكدت الهيئة في بيانها التوضيحي لعائلات الأسرى، أنها نسعى على كافة المستويات من أجل توفير حلول جذرية للإشكاليات التي تواجهكم، وذلك في إطار السعي الدائم لمساعدتهم وإسنادهم حتى حرية أبنائكم من سجون الاحتلال الإسرائيليّ.



