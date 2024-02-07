توضيح من هيئة الأسرى حول شهادة الصليب الأحمر الخاصة بعائلات المعتقلين

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- قرر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدورة فارس الاعتماد على أوراق الإثبات المتيسرة لدى هيئة شؤون الأسرى والمحررين كجهة رسمية، لمعالجة تعذر الصليب الأحمر الدولي عن توفير شهادة لعائلات المعتقلين لإثبات الاعتقال في سجون الاحتلال الإسرائيلي، والتي تعتمد عليها عائلات المعتقلين.
وبينت الهيئة، في بيان اليوم الأربعاء، أن هذا القرار جاء في ضوء التحديات التي فرضها الاحتلال على دور الصليب الأحمر الدولي بعد العدوان الشامل، وللتخفيف على الأهالي وإزالة التعقيدات وفي إطار سعي الهيئة لمعالجة القضية، علما أن هذا الإجراء معمول به ابتداء من 1/1/2024-30/4/2024.
وقالت الهيئة، من أجل أن تكون المعالجة لاحقا جذرية، تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، لمجلس الوزراء بمذكرة قانونية، لإدخال تعديل على اللوائح التنفيذية للأسرى، لاعتماد بديل عن شهادة الصليب الأحمر، بحيث تسقط باعتبارها إحدى وثائق الإثبات الأساسية، والاعتماد فقط على ما سيقر من قبل الجهات الفلسطينية كجهات رسمية.
وأكدت الهيئة في بيانها التوضيحي لعائلات الأسرى، أنها نسعى على كافة المستويات من أجل توفير حلول جذرية للإشكاليات التي تواجهكم، وذلك في إطار السعي الدائم لمساعدتهم وإسنادهم حتى حرية أبنائكم من سجون الاحتلال الإسرائيليّ.
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