تسجيل تسرب للمياه المشعة في محطة فوكوشيما-1 باليابان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة TEPCO مشغل محطة "فوكوشيما-1" الكهروذرية تسجيل تسرب للمياه المشعة من معدات تنقية المياه المشعة بالمحطة.وجاء في تقرير صدر عن الشركة: "اكتشف الموظفون تسرب مياه من الأنبوب. تم تسجيل وجود عناصر مشعة".



ومن المفترض أن جزءا كبيرا من المياه المشعة قد تم امتصاصه في التربة. لا تظهر نقطة المراقبة المثبتة بالقرب من قناة الصرف القريبة أي تغيير في مستوى الإشعاع.



وذكرت شركة TEPCO أن التسرب حدث في منطقة غير مأهولة، مؤكدة في الوقت ذاته أنه ستتم إزالة التربة التي تم امتصاص المياه فيها.



ومن جهتها كتبت صحيفة "Asahi" أن حجم المياه المشعة المسربة من المحطة يبلغ 5.5 طن، فيما يبلغ تركيز العناصر المشعة فيها 22 مليار بيكريل.

RT