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الليرة التركية تفاقم من وتيرة هبوطها

2/7/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - فاقمت الليرة التركية من وتيرة تراجعاتها اليومية خلال هذه اللحظات من تعاملات، اليوم الأربعاء، حيث يأتي ذلك بعد أيام من استقالة محافظة البنك المركزي حفيظة جاي إركان.
أدى تغيير محافظ البنك المركزي التركي والتضخم المرتفع إلى فتح المجال لمزيد من رفع أسعار الفائدة، على الرغم من الإشاراة في عهد المحافظ السابق حافظ جاي إركان إلى أنها ستنتهي في يناير، وفقًا لدويتشه بنك.
ورفع البنك المركزي في عهد إركان سعر الفائدة القياسي إلى 45% من 8.5% على مدى ثمانية أشهر. وفي الشهر الماضي، قال البنك إنه أنهى دورة التشديد لكنه حافظ على تحيزه المتشدد.
وفقدت الليرة التركية نحو 30% من قيمتها مقابل الدولار منذ تولى إركان ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك منصبيهما في يونيو/حزيران، ويرجع ذلك جزئيا إلى قرارهما التراجع عن سياسة التدخل المكلفة التي استنزفت احتياطيات البنك المركزي.

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