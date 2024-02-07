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سوريا.. كشف الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على حمص

2/7/2024 7:09:20 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكدت صحيفة "الوطن" السورية أن الحصيلة النهائية للعدوان الإسرائيلي على مدينة حمص بلغت 9 شهداء و13 جريحا، فيما تستمر أعمال البحث وإزالة الركام والأنقاض.


وبين مدير الخدمات الفنية في المحافظة أحمد حبيب أن "مرآب المديرية دُمر بالكامل وخرج من الخدمة جراء العدوان، لافتا إلى أن اللجان المختصة تقوم حاليا بتقدير القيمة الإجمالية للأضرار"، بحسب ما نقلت صحيفة "الوطن".


وأوضح حبيب أن "العدوان دمر أيضا كازية المرآب ومستودع الزيوت بالكامل وألحق ضرر كبير بآليات المديرية حيث دمرت 12 معدة هندسية (مدحلة عدد 3 وتركس عدد 3 وكريدر عدد 2 وقشاطة زفت وبوك وصهريج وقلاب مزود بملاحة لفك الثلج بشكل كامل إضافة إلى تضرر 48 آلية متنوعة بشكل جزئي كما تعرضت المبنى الإداري والورشات الفنية لأضرار جسيمة".


وصرح مصدر عسكري سوري في وقت سابق بأن "العدو الإسرائيلي شن فجر اليوم عدوانا جويا من اتجاه شمال طرابلس مستهدفا عددا من النقاط في مدينة حمص وريفها، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".


وأكد المصدر أن "العدوان أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المدنيين، ووقوع بعض الخسائر المادية في الممتلكات العامة والخاصة".

روسيا اليوم

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