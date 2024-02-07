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مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

2/7/2024 7:09:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 5-2-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء روما مع كالياري في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

برينتفورد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

رايو فاليكانو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

روما X كالياري – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي

كاسا بيا X بوافيستا – 11.15 مساء.

ملاعب

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