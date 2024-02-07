Wednesday, 07 February 2024 04:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المغربي عموتة يكرر إنجازا عربيا نادرا في كأس آسيا

2/7/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني اسمه في تاريخ الكرة الآسيوية، بعدما قاد النشامى لبلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى عبر التاريخ.
وصعد الأردن إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد إطاحته بمنتخب كوريا الجنوبية 2-0، لينتظر الفائز من بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني في النهائي.
وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.


وكان خليل الزياني أول مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا، عندما قاد المنتخب السعودي لنهائي نسخة 1984، وتوج حينها الأخضر على حساب المنتخب الصيني.


أما ناصر الجوهر ثاني مدرب عربي بلغ النهائي، وذلك في نسخة عام 2000 عندما قاد المنتخب السعودي لبلوغ النهائي، إلا أنه فشل بالتتويج بعد الخسارة من اليابان.

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN07022024000208011052ID1107822071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث