المغربي عموتة يكرر إنجازا عربيا نادرا في كأس آسيا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سجل المغربي الحسين عموتة مدرب المنتخب الأردني اسمه في تاريخ الكرة الآسيوية، بعدما قاد النشامى لبلوغ نهائي كأس آسيا للمرة الأولى عبر التاريخ.وصعد الأردن إلى نهائي كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخه، بعد إطاحته بمنتخب كوريا الجنوبية 2-0، لينتظر الفائز من بين المنتخب القطري ونظيره الإيراني في النهائي.وأصبح عموتة ثالث مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا عبر التاريخ، بعد السعوديين خليل الزياني وناصر الجوهر.



وكان خليل الزياني أول مدرب عربي يصل إلى نهائي كأس آسيا، عندما قاد المنتخب السعودي لنهائي نسخة 1984، وتوج حينها الأخضر على حساب المنتخب الصيني.



أما ناصر الجوهر ثاني مدرب عربي بلغ النهائي، وذلك في نسخة عام 2000 عندما قاد المنتخب السعودي لبلوغ النهائي، إلا أنه فشل بالتتويج بعد الخسارة من اليابان.

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