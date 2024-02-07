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الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم

2/7/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الرئيس الإيراني "إنه يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم وندعم حصولهم على الحرية والحقوق العادلة" .


وأضاف " بعد ٤ أشهر من الحرب على غزة، الشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه المعركة".


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