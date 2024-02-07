الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم

الرئيس الإيراني: يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم
التاريخ
2/7/2024 7:09:18 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري-
قال الرئيس الإيراني "إنه يجب السماح للفلسطينيين بتقرير مصيرهم بأنفسهم وندعم حصولهم على الحرية والحقوق العادلة" .
وأضاف " بعد ٤ أشهر من الحرب على غزة، الشعب الفلسطيني هو المنتصر في هذه المعركة".
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