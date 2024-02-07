بيسكوف: أهداف العملية الروسية في أوكرانيا لم تتغير

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تتغير، وأنها لا تزال ملحّة بالنسبة إلى روسيا.
وقال: "أهداف عمليتنا العسكرية لم تتغير، وجميعها معروفة بشكل جيد ولا تزال حيوية بالنسبة إلينا".
وتابع: "أهداف عمليتنا هي نزع أسلحة أوكرانيا، واجتثاث النازية منها، وضمان أمن سكان المناطق التي أصبحت روسية، وحمايتهم من الهجمات المباشرة وإنقاذ حياتهم".
RT
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