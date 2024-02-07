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بيسكوف: أهداف العملية الروسية في أوكرانيا لم تتغير

2/7/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد متحدث الكرملين دميتري بيسكوف أن أهداف العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا لم تتغير، وأنها لا تزال ملحّة بالنسبة إلى روسيا.
وقال: "أهداف عمليتنا العسكرية لم تتغير، وجميعها معروفة بشكل جيد ولا تزال حيوية بالنسبة إلينا".


وتابع: "أهداف عمليتنا هي نزع أسلحة أوكرانيا، واجتثاث النازية منها، وضمان أمن سكان المناطق التي أصبحت روسية، وحمايتهم من الهجمات المباشرة وإنقاذ حياتهم".

RT

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