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موعد المباراة.. هل تفعلها قطر وتحول نهائي كأس آسيا لمواجهة عربية؟

2/7/2024 7:09:18 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تتجه الأنظار الليلة إلى استاد الثمامة لمتابعة لقاء منتخب قطر بنظيره الإيراني، ضمن ختام مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الآسيوية لكرة القدم.
وتنطلق المباراة اليوم الأربعاء 7 فبراير في تمام السادسة مساءا بتوقيت مكة المكرمة وموسكو، والساعة الخامسة بتوقيت القاهرة.
وتأهل المنتخب الإيراني للمربع الذهبي بفوزه على نظيره الياباني بهدفين لواحد ويطمح للظفر باللقب الرابع، والعودة إلى منصة التتويج للمرة الأولى منذ عام 1976 ولكن المهمة لن تكون سهلة أمام العنابي الساعي للحفاظ على لقبه أمام جماهيره، عندما توج بطل نسخة عام 2019، بعد فوزه على أوزبكستان بضربات الترجيح (3-2).
وكان منتخب قطر (صاحب الأرض) نجح في حسم صعوده للمربع الذهبي في النسخة الحالية بعدما تمكن من التغلب على نظيره أوزبكستان بنتيجة 3-2 بفضل ركلات الترجيح.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من مواجهة اليوم بين المنتخب القطري والإيراني نظيره منتخب الأردن في المشهد الختامي للبطولة السبت القادم 10 فبراير.
وتنقل المباراة تليفزيونيا على شبكة beIN SPORTS القطرية، من خلال قناة beIN Sports AFC HD 1، بالإضافة إلى شبكة قنوات SSC السعودية التي ستنقل المباراة عبر قناة SSC 1 HD، كما ستنقل أيضا شبكة قنوات الكأس القطرية.
تشكيل قطر المتوقع:
حراسة المرمي: مشعل برشم
خط الدفاع: لوكاس مينديز - المهدي علي - طارق سلمان
خط الوسط: محمد وعد - حسن الهيدوس - أحمد فتحي - جاسم جابر - بيدرو ميغيل
خط الهجوم: أكرم عفيف - المعز علي.
تشكيل إيران المتوقع:
حراسة المرمي: علي رضا بيرانفاند
خط الدفاع: ميلاد محمدي - شجاع خليل زادة - حسين كنعاني - رامين رضائيان
خط الوسط: سعيد عزت اللهي - أوميد إبراهيم - محمد محبي - سامان قدوس - علي رضا جهانبخش
خط الجوم: مهدي طارمي.

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