ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً

ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً
التاريخ
2/7/2024 7:09:17 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 27,708 شهيداً.
وأفادت بارتفاع عدد الجرحى إلى 67,147 جريحاً.
MENAFN07022024000208011052ID1107822066
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.