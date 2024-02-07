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ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على غزة الى 27708 شهيداً

2/7/2024 7:09:17 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 27,708 شهيداً.


وأفادت بارتفاع عدد الجرحى إلى 67,147 جريحاً.


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