مجلس النواب يعدل فقرة بالمادة 41 في معدل قانون الانتخاب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقر مجلس النواب، خلال جلسة تشريعية صباح اليوم الأربعاء، مشروع قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2024.

وأصبحت الفقرة (أ) الواردة في المادة 49 بعد التعديل كالآتي:



"على الرغم مما ورد في البند (۱) من هذه الفقرة، إذا لم تصل قائمتان محليتان على الأقل في الدائرة المخصص لها مقعدان وثلاث قوائم محلية على الأقل في الدائرة المخصص لها ثلاث مقاعد فأكثر لنسبة الحسم (العتبة) المنصوص عليها في البند (۱) من هذه الفقرة تقوم الهيئة بتخفيض نسبة الحسم (العتبة) بمقدار واحد بالمائة على التوالي حتى يصل عدد القوائم المحلية إلى الحد الأدنى المطلوب وفقا لأحكام هذا البند".