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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية للبكالوريوس في الخارج - تفاصيل

2/7/2024 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية لمستوى البكالوريوس مقدمة من Gwangju Institute of Science & Technology في كوريا الجنوبية للعام الجامعي 2024-2025 في تخصصات متنوعة بما في ذلك علوم الهندسة، الحاسوب، الكيمياء، علوم الأرض، الفيزياء، والذكاء الاصطناعي.


وأكدت الوزارة أنه يتوجب على الطلبة المتقدمين الحصول على شهادة TOEFL أو IELTS ، وتغطي المنحة : الرسوم الدراسية، التأمين الطبي، وجبات الطعام، راتب شهري، السكن، ورحلة طيران لمرة واحدة فقط.


وحددت الوزارة موعد انتهاء التقديم في 15-2-2024، حيث يمكن للطلبة التقديم عبر الموقع الإلكتروني التالي: r وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول المنحة الدراسية، يمكن زيارة موقع الجامعة: .


ويشترط على الطلبة للاستمرار في المنحة ألا يقل معدلهم التراكمي خلال فترة دراستهم عن (3/4.5)، بالإضافة إلى الالتزام بـ "تعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023".

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