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حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

2/7/2024 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"العثور على وثائق ومبالغ مالية للحركة تم تسلمها من جهات خارجية" مثير للسخرية.


وأضافت حماس في بيان أن ترويج الاحتلال لروايات متخيلة، على شكل إنجازات، يؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش وأجهزته الأمنية.


وشددت على أن الاحتلال لم ولن يفلح بتسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق بجرائمه التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.


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