حماس: مزاعم الاحتلال بتلقي أموال من الخارج مثير للسخرية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن مزاعم جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"العثور على وثائق ومبالغ مالية للحركة تم تسلمها من جهات خارجية" مثير للسخرية.
وأضافت حماس في بيان أن ترويج الاحتلال لروايات متخيلة، على شكل إنجازات، يؤكد مستوى الفشل الذي وصل إليه هذا الجيش وأجهزته الأمنية.
وشددت على أن الاحتلال لم ولن يفلح بتسويق أكاذيبه أمام العالم الذي ضاق بجرائمه التي يحاكم عليها أمام محكمة العدل الدولية.
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