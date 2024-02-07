5 أعراض تكشف عن نقص المغنيسيوم في جسمك

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يعاني بعض الأشخاص من الإصابة بنقص كمية المغنيسيوم في الجسم مما يتسبب في ظهور أعراض مزعجة غالبًا ما تتطلب استشارة الطبيب المختص للحصول على العلاج المناسب دون التعرض للمضاعفات.



أعراض حاجة الجسم للمغنيسيوم

1- الغثيان والقيء

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن الغثيان والقيء أحد الأعراض التي تشير بشكل كبير إلى نقص كمية المغنيسيوم في الجسم خاصًة إذا استمر العرض لفترة زمنية طويلة، وذلك لأن المغنيسيوم يشارك في وظيفة الجهاز العصبي، وبالتالي يتطلب ذلك المتابعة الدورية مع الطبيب المختص.



2- فقدان الشهية

أكد العديد من الأطباء، أن انخفاض كمية المغنيسيوم بالجسم قد يتسبب في فقدان الشهية بشكل كبير، لأنه غالبًا ما يحدث بعد الشعور بالغثيان، وبالتالي يصعب على الأشخاص المصابين تناول الطعام مرة أخرى، لأن المعدة تكون في توتر شديد مما يضعف قدرة الأعصاب على الإشارة بالجوع.



3- انخفاض طاقة الجسم

أوضحت نتائج بعض الدراسات، أن معدن المغنيسيوم يلعب دورًا هامًا في عملية التمثيل الغذائي للخلايا، وهي العملية التي يتم فيها تحويل العناصر الغذائية إلى طاقة، وبالتالي في حالة قلة المغنيسيوم بالجسم تقل فاعلية تحويل العناصر للطاقة ومن ثم الشعور بالضعف والخمول.



4- الاكتئاب

يمكن أن يكون الاكتئاب عرض لمشكلة صحية بما في ذلك نقص كمية المغنيسيوم وبالتالي يختفي هذا العرض بمجرد الحصول على العلاج المناسب وتحسين كمية المغنيسيوم في الجسم وذلك تحت إشراف الطبيب المختص.



5- زيادة تقلصات الحيض

قد تلاحظ بعض النساء من زيادة أعراض الدورة الشهرية في فترات معينة، وذلك نتيجة نقص كمية المغنيسيوم في الجسم، مما ينتج عنه ألم شديد والشعور بالضعف والتعب وغالبًا ما تستمر الأعراض طول فترة الحيض، ولكنها تختفي تمامًا في حالة الحصول على جرعات محددة من مكملات المغنيسيوم التي تتم تحت إشراف الطبيب المختص.

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