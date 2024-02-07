حادث مأساوي خلال تصوير مسلسل 'وندر مان'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توفي أحد أفراد طاقم العمل في "استديوهات مارفل"، بعد تعرضه لحادث مؤسف أثناء تصوير مسلسل "wonder man".ووفقاً لـ "ديد لاين"، فإن عامل الحفر توفي بسبب سقوطه من المنصة على العوارض الخشبية أثناء إعداد موقع تصوير المسلسل، في استوديوهات "رادفورد" التابعة لـ "مارفل"، في وقت لم يكن التصوير فيه يحدث.



أصدرت النقابة العاملين في السينما والتلفزيون والمسرح بياناً إلى "فوكس نيوز" من رئيسها، ماثيو د. لوب.

أوضحت فيه "أن هذه الخسارة مأساوية"، مؤكداً أن "السلامة في موقع التصوير هي أولويتهم القصوى".



وردت "مارفل" بعدها في بيان لـ "ديد لاين" "خالص تعازينا لعائلة المتوفي، وإننا نعمل للتحقيق في ملابسات هذا الحادث".



ويذكر أن مسلسل "wonder man" تم تأجيل تصويره أكثر من مرة بسبب إضراب الكتاب والممثلين في الصيف الماضي، ومن المقرر أن يبدأ إنتاجه الشهر المقبل.

24

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة