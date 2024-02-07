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البنك العربي يدعم مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل ضمن مبادرة همتنا

2/7/2024 6:10:56 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قدّم البنك العربي مؤخراً تبرعاً مادياً لدعم تنفيذ مشروع إعادة إنشاء وتطوير مركز صحي غور المزرعة الشامل في منطقة الأغوار الجنوبية والذي يتم تنفيذه من قبل جمعية "همتنا" الخيرية. ويهدف هذا المشروع والذي يعد جزءاً من خطة "همتنا" لتطوير 25 مركز صحي منتشرة في جميع أنحاء المملكة، إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في المناطق الأقل حظاً. حيث يأتي دعم البنك لهذه المبادرة انطلاقاً من مسؤوليته تجاه المجتمع المحلي وتفعيلاً لقيم المواطنة الفاعلة من خلال تضافر الجهود نحو دعم قطاع الرعاية الصحية كواحد من مجالات الدعم المجتمعي ضمن استراتيجية البنك العربي للاستدامة.
وسيتكون مركز صحي غور المزرعة الشامل الجديد من طابقين بمساحة تقارب 1,916 متر مربع بالإضافة لأبنية فرعية لخدمة الكادر العامل في المركز الصحي، علماً بأن المركز يخدم ما يقارب 25,000 نسمة. وتشمل أهم التعديلات ضمن عملية إعادة الإنشاء والتطوير لمركز صحي غور المزرعة الشامل هدم المركز وإعادة بنائه من جديد واستحداث طابق أول لتوسعة المركز ليضم عيادات طبية جديدة تلبي الاحتياجات الأكثر شيوعاً للمرضى ومنامات للكادر الطبي وزيادة الطاقة الاستيعابية لتحسين رحلة علاج المرضى. هذا بالإضافة إلى توسعة قسم الطوارئ وقسم العلاج الطبيعي وقسم صحة الأم والطفل وتخصيص غرفة ماموغرام ومنطقة للنفايات الطبية وفناء خارجي مظلل للأطفال ومرافق لذوي الاحتياجات الخاصة ومواقف للسيارات. كما تمت مراعاة خصائص المنطقة وطبيعتها الجغرافية من خلال عزل المبنى حرارياً واستخدام نظام تكييف يناسب درجات الحرارة المرتفعة وملوحة مياه منطقة الأغوار.
وسيساهم دعم البنك في تغطية التكاليف اللازمة لتنفيذ المشروع والتي تشمل أعمال الهدم والحفر وإعادة البناء والأعمال المدنية والبنية التحتية والتشطيبات والكهرباء والميكانيك وأعمال التصميم الداخلي والهوية البصرية، بدءاً من التصاميم والدراسات وانتهاءً بتنفيذه وفقاً لأعلى المعايير مع متابعة استدامة الخدمات والتدريب وبناء القدرات للكوادر العاملة في المركز.
من جهتها أشادت الدكتورة فاديا سمارة، رئيس جمعية "همتنا" بدعم البنك العربي للمشروع قائلة: "نحن فخورون بالتعاون مع البنك العربي ونثمن تبرع البنك العربي ودعمه لهذا المشروع والذي سيكون له أثر ملموس على أعداد كبيرة من المنتفعين من خلال تقديم رعاية صحية عادلة، ونحن نؤمن بدور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة والتي تنسجم مع رؤيتنا في تحقيق العدالة والجودة في خدمات الرعاية الصحية وتعزيز حقوق المرضى ورفع مستوى خدمات القطاع الصحي المقدمة لكافة شرائح المجتمع ضمن ظروف مهيئة وفي بيئة آمنة". وأضافت: "يعدّ مركز صحي غور المزرعة الشامل مركزاً حيوياً لأنه يخدم ما يقارب 25 ألف نسمة من سكان المنطقة، وهو واحد من سلسلة المشاريع التي تقوم جمعية "همتنا" بتنفيذها ضمن ما يقارب ال 25 مركز صحي في المناطق الأقل حظاً في جميع أنحاء المملكة."
وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي يتبنى استراتيجية شاملة ومتكاملة على صعيد الاستدامة والمسؤولية المجتمعية تعكس حرص البنك على تعزيز أثره الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من خلال العمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة وصولاً لتحقيق التنمية المستدامة. ويمثل برنامج البنك العربي للمسؤولية الاجتماعية "معاً"، أحد ثمار هذا التوجه، وهو برنامج متعدد الأوجه يرتكز على تطوير وتنمية جوانب مختلفة من المجتمع من خلال مبادرات ونشاطات متنوعة تسهم في خدمة عدة قطاعات وهي الصحة ومكافحة الفقر وحماية البيئة والتعليم ودعم الأيتام وتمكين المرأة.




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