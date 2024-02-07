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الصور الأولى للفنان اللبناني فادي إبراهيم بعد بتر ساقه

2/7/2024 6:10:54 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر الفنان اللبناني طوني كيوان الصور الأولى للنجم اللبناني فادي إبراهيم من داخل المستشفى، بعد بتر ساقه إثر تدهور حالته الصحية جراء مضاعفات مرض السكري.
وظهر إبراهيم، من داخل المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.
وكتب كيوان عبر حسابه على إنستغرام "الفنان طوني كيوان برفقة العميد الركن جان نهرا بزيارة للصديق فادي إبراهيم".


وأكد كيوان أن الصورة نُشرت بعد حصوله على تصريح وإذن فادي، نظراً لمحبته وتقديره الكبير للعميد نهرا وزيارته له في المستشفى.


وطمأن نقيب المهن التمثيلية اللبناني، نعمة بدوي، الجمهور على الحالة الصحية لفادي، بعد بتر ساقه، حيث أكد أن حالته مستقرة ، لكنه لن يغادر المستشفى إلا بعد شهرين، للاطمئنان التام على حالته الصحية.




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