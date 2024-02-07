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الخارجية الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بوقف حرب الابادة الجماعية في غزة

2/7/2024 6:10:53 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن فشل المجتمع الدولي الشامل لا يقتصر على الفشل في وقف حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإنما يشمل عدم قدرته على إجبار سلطات الاحتلال الاسرائيلي فتح الطرق ورفع الحواجز العسكرية الاسرائيلية أمام حركة المركبات والمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وأوضحت الوزارة، في بيان صادر عنها، اليوم الأربعاء، أن هذا الفشل الدولي يؤدي يوميا إلى تآكل ما تبقى من مصداقية للمؤسسات الدولية والأممية ولمواقف الدول التي تدعي الحرص على القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وحماية المدنيين الفلسطينيين.


وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إغلاق الطرق الرئيسة ونصب الحواجز العسكرية ليس لها أي وظيفة أمنية تذكر كما تدعي سلطات الاحتلال، بل هي عقوبات جماعية وتعبير عن عقلية استعمارية انتقامية تنكل بالمواطنين الفلسطينيين وتحاول كسر إرادتهم بالصمود والبقاء في أرض وطنهم.

MENAFN07022024000208011052ID1107821793

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