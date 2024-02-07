بعد غياب سنوات.. عودة نجمات إلى دراما رمضان 2024

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تشهد دراما رمضان 2024 عودةً قوية لعدد من النجمات اللاتي تغيبن عن التلفزيون لعدة سنوات، الأمر الذي يشكل لهن تحدياً لإثبات الحضور مجدداً وسط منافسة قوية مع نجوم الصف الأول، ضمن الماراثون الرمضاني.ياسمين صبريتخوض ياسمين صبري دراما رمضان بمسلسل بعنوان "رحيل"، بعد غياب 4 سنوات من مشاركتها في الماراثون الرمضاني بمسلسل فرصة تانية" عام 2020.



سمية الخشاب

تعود الفنانة المصرية سمية الخشاب بمسلسل "100 راجل"، بعد غياب 3 سنوات منذ مسلسل "موسى" عام 2021.



وفاء مكي

تعود الفنانة وفاء مكي بمسلسل "حق عرب" مع أحمد العوضي، بعد غياب 9 سنوات منذ آخر أعمالها "الكابوس" عام 2015، مع غادة عبدالرازق .



داليا البحيري

تعود الفنانة المصرية داليا البحيري بمسلسل "بدون مقابل" مع هاني رمزي، بعد غياب 3 سنوات، منذ مسلسل "فارس بلا جواز" مع مصطفى قمر.

سيرين عبدالنور

تخوض الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور دراما رمضان بمسلسل "النسيان" مع النجم السوري قيس الشيخ نجيب، بعد غياب 5 سنوات منذ مسلسل "الهيبة- الحصاد" مع تيم حسن"، إلا أنها قدمت مسلسلات درامية بعده، ولكن خارج دراما رمضان مثل "العين بالعين" و"آخر دور"، و"دانتيل".

حلا شيحة

تعود الفنانةحلا شيحة إلى الفن بمسلسل "إمبراطورية ميم" مع النجم خالد النبوي، ليشكل عودة بعد اعتزال تخلله عدة أزمات وغياب منذ مسلسل "خيانة عهد" عام 2020 مع يسرا.

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