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نتنياهو رفض طلب بلينكن عقد اجتماع خاص مع رئيس الأركان

2/7/2024 6:10:52 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عقد اجتماع خاص بينه وبين رئيس الأركان الإسرائيلي.

وقالت صحيفة إسرائيلية، أن“وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن سيجتمع ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي غداً”، بعد أن“رفض مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في البداية طلب وزير الخارجية الأمريكي عقد الاجتماع”.


وذكرت صحيفة“إسرائيل اليوم” أن“بلينكن طلب عقد اجتماع خاص مع هاليفي، مما دفع مكتب نتنياهو إلى إصدار بيان يقول فيه إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي سيلتقي الوزير في إطار محادثات رئيس الوزراء مع كبير الدبلوماسيين الأمريكيين”.


من جانبها، كتبت صحيفة (تايمز أوف إسرائيل)، أن“طلب الاجتماع مع هاليفي على انفراد يشير إلى أن بلينكن يعتقد أن بإمكانه الحصول على تحليل أكثر صدقا للوضع الحالي للحرب دون حضور وزراء آخرين”.


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