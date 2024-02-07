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القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية وإصابة أحد مرتبات الجيش

2/7/2024 6:10:42 AM
(MENAFN- Amman Net)
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    القوات المسلحة: مقتل 3 مهربين على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية وإصابة أحد مرتبات الجيش 02/07/2024 - 14:08 عمان ن

    صرَّح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بأن المنطقة العسكرية الشرقية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات أحبطت فجر اليوم الأربعاء ضمن منطقة مسؤوليتها، محاولة تسلل وتهريب مواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

    أسفرت العملية عن مقتل ثلاثة مهربين وإصابة اخرين وضبط كميات كبيرة من المخدرات، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

    وصرَّح المصدر بإصابة أحد مرتبات قوات حرس الحدود اثناء الاشتباك مع المهربين وتطبيق قواعد الاشتباك وحالته الصحية حرجة.

    وأكد المصدر أن القوات المسلحة ماضية في استخدام كافة القدرات والامكانيات المتوفرة للضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

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