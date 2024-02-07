مسؤولون إسرائيليون: الاقتراحات التي طرحتها حماس غير قابلة للتطبيق

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/ PNN- قال مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراحات التي طرحتها "حماس" ردا على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب "غير قابلة للتطبيق"، مؤكدين أن مطالب وقف الحرب لا تستطيع إسرائيل القبول بها.

ولفت المسؤولون الإسرائيليون الذين اطلعوا على اقتراحات "حماس" إلى أن "هناك مطلب بالإفراج عن 1500 سجين، بينهم إرهابيون خطيرون. سيتعين علينا التحقق مما إذا كان هذا موقفا تمهيديا للمفاوضات، ولكن في صياغته لن نتمكن من قبوله".

وأكدوا أن "هناك عناصر إشكالية في رد حماس، وهي قيد الدراسة بعمق في كل من الموساد والجيش الإسرائيلي".

وقال أحد المصادر: "لكننا مازلنا لا نفقد الأمل".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ومن ثم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي من المتوقع أن يمارس ضغوطا لمواصلة إجراء المحادثات، وعدم إغلاق باب المفاوضات.

وفي وقت لاحق من اليوم ستجرى مناقشة لصياغة الرد الإسرائيلي على رد "حماس". والتقى وزير الجيش يوآف غالانت، رئيس الموساد دافيد برنياع وبحث معه المفاوضات الخاصة بالصفقة.



