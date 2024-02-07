مسؤولون إسرائيليون: الاقتراحات التي طرحتها حماس غير قابلة للتطبيق

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس المحتلة/ PNN- قال مسؤولون إسرائيليون إن الاقتراحات التي طرحتها "حماس" ردا على الإطار العام لاتفاق وقف الحرب "غير قابلة للتطبيق"، مؤكدين أن مطالب وقف الحرب لا تستطيع إسرائيل القبول بها.
ولفت المسؤولون الإسرائيليون الذين اطلعوا على اقتراحات "حماس" إلى أن "هناك مطلب بالإفراج عن 1500 سجين، بينهم إرهابيون خطيرون. سيتعين علينا التحقق مما إذا كان هذا موقفا تمهيديا للمفاوضات، ولكن في صياغته لن نتمكن من قبوله".
وأكدوا أن "هناك عناصر إشكالية في رد حماس، وهي قيد الدراسة بعمق في كل من الموساد والجيش الإسرائيلي".
وقال أحد المصادر: "لكننا مازلنا لا نفقد الأمل".
ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم بالرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ومن ثم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي من المتوقع أن يمارس ضغوطا لمواصلة إجراء المحادثات، وعدم إغلاق باب المفاوضات.
وفي وقت لاحق من اليوم ستجرى مناقشة لصياغة الرد الإسرائيلي على رد "حماس". والتقى وزير الجيش يوآف غالانت، رئيس الموساد دافيد برنياع وبحث معه المفاوضات الخاصة بالصفقة.
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