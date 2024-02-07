Wednesday, 07 February 2024 04:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الدولار تحت ضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر تقريبا

2/7/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طوكيو/ PNN- ظل الدولار تحت ضغط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل اليورو في الجلسة السابقة مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.

وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4 بالمئة مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية على غير المتوقع والتصريحات الحذرة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مما أبطل الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.0722 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة بعد تراجعه 0.29 بالمئة أمس الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.

وظل الدولار عند 147.905 ين بعد تراجعه 0.49 بالمئة أمام العملة اليابانية الليلة الماضية. والعملتان حساستان للغاية للتحركات في عوائد سندات الخزانة.

ويسلط محللون ومتداولون الضوء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الثلاثاء المقبل كاختبار رئيسي للرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويتوقع متداولون حاليا فرصة قدرها 19.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار، وفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، مقارنة بفرصة كانت تبلغ 68.1 بالمئة في بداية العام.

(رويترز)


MENAFN07022024000205011050ID1107821788

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث