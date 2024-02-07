الدولار تحت ضغط بعد تراجعه عن أعلى مستوى له منذ 3 أشهر تقريبا

MENAFN - Palestine News Network ) طوكيو/ PNN- ظل الدولار تحت ضغط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعه عن أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا مقابل اليورو في الجلسة السابقة مع انخفاض عائدات السندات الأمريكية وهو ما زاد من وتيرة الانخفاض.

وأشار محللون إلى عوامل فنية وراء تراجع الدولار، بعد ارتفاع استمر يومين بما يصل إلى 1.4 بالمئة مقابل اليورو بعد بيانات الوظائف الأمريكية القوية على غير المتوقع والتصريحات الحذرة من جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي)، مما أبطل الرهانات على خفض مبكر لأسعار الفائدة.

كما انخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية من أعلى مستوياتها الليلة الماضية بسبب الطلب القوي على بيع سندات جديدة لأجل ثلاث سنوات، مما أدى إلى خفض بعض الدعم للدولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار وجرى تداوله عند 1.0755 دولار مقابل اليورو في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء، وذلك بعد تراجعه بمقدار 0.1 بالمئة أمس الثلاثاء. وكان الدولار لامس في وقت سابق أقوى مستوى له منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 1.0722 دولار.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ستة عملات رئيسية من بينها اليورو، عند 104.14 نقطة بعد تراجعه 0.29 بالمئة أمس الثلاثاء. وبلغ المؤشر أعلى مستوى منذ 14 نوفمبر تشرين الثاني عند 104.60 نقطة يوم الاثنين.

وظل الدولار عند 147.905 ين بعد تراجعه 0.49 بالمئة أمام العملة اليابانية الليلة الماضية. والعملتان حساستان للغاية للتحركات في عوائد سندات الخزانة.

ويسلط محللون ومتداولون الضوء على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكيين يوم الثلاثاء المقبل كاختبار رئيسي للرهانات المتعلقة بأسعار الفائدة.

ويتوقع متداولون حاليا فرصة قدرها 19.5 بالمئة لخفض أسعار الفائدة في مارس/ آذار، وفقًا لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، مقارنة بفرصة كانت تبلغ 68.1 بالمئة في بداية العام.

(رويترز)



