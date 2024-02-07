أسعار الذهب تستقر مع ترقب المتداولين لتصريحات مسؤولي المركزي الأمريكي

MENAFN - Palestine News Network ) لندن/ PNN- استقرت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في ظل ترقب المتداولين لتعليقات من عدد كبير من مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع لتقييم مدى السرعة التي قد يبدأ بها البنك في خفض أسعار الفائدة.

واستقر سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 2035.12 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0131 بتوقيت جرينتش، وذلك بعدما ارتفع أكثر من 0.5 بالمئة في الجلسة السابقة.

ولم يطرأ أي تغير أيضا على العقود الآجلة الأمريكية للذهب واستقرت عند 2051.20 دولار للأوقية.

وقال مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الثلاثاء إنه إذا سار أداء الاقتصاد الأمريكي وفقا للتوقعات فقد يمهد ذلك لخفض أسعار الفائدة. لكن المعركة لاحتواء التضخم“لم تنته بعد”.

(رويترز)