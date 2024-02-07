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اللبناني نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية

2/7/2024 6:10:06 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/ PNN- أعلنت محكمة العدل الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام.

كما نشر سلام على حسابه أن انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية "مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي".

وأشار سلام في منشوره إلى الأوضاع في لبنان معبرا عن أمله "أن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلدنا وأن يسود العدل بين أبنائه".

وتسلط الأنظار في المرحلة الحالية على محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وفقا لدعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، حيث أمرت المحكمة مؤخرا باتخاذ إسرائيل تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إضافة إلى ضمان إيصال المساعدات.


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