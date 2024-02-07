اللبناني نواف سلام رئيسًا لمحكمة العدل الدولية

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/ PNN- أعلنت محكمة العدل الدولية، عبر حسابها على منصة "إكس"، أنه جرى انتخاب القاضي اللبناني نواف سلام رئيسًا للمحكمة، لفترة ثلاثة أعوام.
كما نشر سلام على حسابه أن انتخابه رئيسا لمحكمة العدل الدولية "مسؤولية كبرى في تحقيق العدالة الدولية وإعلاء القانون الدولي".
وأشار سلام في منشوره إلى الأوضاع في لبنان معبرا عن أمله "أن ننجح كلبنانيين في إقامة دولة القانون في بلدنا وأن يسود العدل بين أبنائه".
وتسلط الأنظار في المرحلة الحالية على محكمة العدل الدولية التي تنظر في قضية اتهام إسرائيل بارتكاب جريمة إبادة جماعية في غزة، وفقا لدعوى رفعتها دولة جنوب أفريقيا، حيث أمرت المحكمة مؤخرا باتخاذ إسرائيل تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، إضافة إلى ضمان إيصال المساعدات.
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