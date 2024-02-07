منحة من حكومة اليابان لتوسيع مدرسة في الجيب

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/ PNN- وقع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، ناكاشيما يوئيتشي، وممثل بلدية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عقد منحة ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، بقيمة إجمالية 127,286 دولار، لتوسيع مدرسة الجيب الابتدائية.

وأوضحت ممثلية اليابان في بيان، أن المنحة سوف تستستخدمها بلدية الجيب لتوسيع مدرسة الجيب الابتدائية بهدف تعزيز البيئة التعليمية وضمان الوصول الى التعليم الابتدائي في الجي، مبينة أن البلدية. تخطط لبناء ثلاث غرف صفية إضافية ومن المتوقع ان يستفيد من هذا المشروع 120 طالباً.

وهنأ يوئيتشي بلدية الجي،

وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المشروع. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.

ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 2.4 مليار دولار للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريعGGP

بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية منذ عام 2010.

