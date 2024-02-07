منحة من حكومة اليابان لتوسيع مدرسة في الجيب

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله/ PNN- وقع سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، ناكاشيما يوئيتشي، وممثل بلدية الجيب شمال غرب القدس المحتلة، اليوم الأربعاء، عقد منحة ضمن برنامج منح المساعدات للمشاريع الأهلية والأمن الإنساني (GGP)، بقيمة إجمالية 127,286 دولار، لتوسيع مدرسة الجيب الابتدائية.
وأوضحت ممثلية اليابان في بيان، أن المنحة سوف تستستخدمها بلدية الجيب لتوسيع مدرسة الجيب الابتدائية بهدف تعزيز البيئة التعليمية وضمان الوصول الى التعليم الابتدائي في الجي، مبينة أن البلدية. تخطط لبناء ثلاث غرف صفية إضافية ومن المتوقع ان يستفيد من هذا المشروع 120 طالباً.
وهنأ يوئيتشي بلدية الجي،
وتمنى لهم التوفيق والنجاح في المشروع. وأكد التزام اليابان الثابت في دعم الشعب الفلسطيني من منظور الأمن الإنساني وكذلك على أهمية تنفيذ مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية اللازمة للمجتمعات الفلسطينية.
ومنذ عام 1993، قدمت حكومة اليابان مساعدات إنمائية رسمية بقيمة ما يقارب 2.4 مليار دولار للفلسطينيين. وقد صيغت مشاريعGGP
بالتعاون مع السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية منذ عام 2010.
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