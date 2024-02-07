توقعات بنمو التجارة الإلكترونية عالمياً بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جديدة أنه من المتوقع أن تسجل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة عالمياً نمواً بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027.
وحققت التجارة الإلكترونية بالتجزئة خلال العام الماضي مبيعات بلغت 5.8 تريليون دولار.
وتوقعت التقارير أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20% من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم وبتقديرات تبلغ 6.3 تريليون دولار.
MENAFN07022024000208011052ID1107821781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.