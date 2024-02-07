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توقعات بنمو التجارة الإلكترونية عالمياً بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة

2/7/2024 6:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات جديدة أنه من المتوقع أن تسجل مبيعات التجارة الإلكترونية بالتجزئة عالمياً نمواً بنسبة 39% خلال السنوات المقبلة، لتصل إلى أكثر من 8 تريليونات دولار بحلول عام 2027.


وحققت التجارة الإلكترونية بالتجزئة خلال العام الماضي مبيعات بلغت 5.8 تريليون دولار.


وتوقعت التقارير أن يبلغ حجم التجارة الإلكترونية 20% من إجمالي مبيعات التجزئة حول العالم وبتقديرات تبلغ 6.3 تريليون دولار.


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