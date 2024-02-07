السعودية.. 25 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال نوفمبر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية، في نوفمبر2023، بنسبة 19.4 % لتصل إلى 72.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022 (قيمة الهبوط حوالي 17.5 مليار ريال).



وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الصادرات السلعية قد هبطت بنحو 15.6% في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال (حوالي 25.3 مليار دولار) مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022.



وعزت الهيئة هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات النفطية.



وبحسب البيانات، فقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8 % في نوفمبر 2022، إلى 76.2 % في نوفمبر 2023.

