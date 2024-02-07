Wednesday, 07 February 2024 04:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


السعودية.. 25 مليار دولار قيمة الصادرات السلعية خلال نوفمبر

2/7/2024 6:09:30 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أظهرت بيانات رسمية، انخفاض الإيرادات النفطية للسعودية، في نوفمبر2023، بنسبة 19.4 % لتصل إلى 72.4 مليار ريال (19.3 مليار دولار)، مقابل 89.8 مليار ريال في نوفمبر 2022 (قيمة الهبوط حوالي 17.5 مليار ريال).


وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، إن الصادرات السلعية قد هبطت بنحو 15.6% في نوفمبر الماضي، على أساس سنوي، لتبلغ قيمتها 95 مليار ريال (حوالي 25.3 مليار دولار) مقابل 112.6 مليار ريال في نوفمبر 2022.


وعزت الهيئة هذا التراجع إلى انخفاض الصادرات النفطية.


وبحسب البيانات، فقد انخفضت حصة الصادرات النفطية من إجمالي الصادرات السلعية من 79.8 % في نوفمبر 2022، إلى 76.2 % في نوفمبر 2023.


MENAFN07022024000208011052ID1107821780

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث