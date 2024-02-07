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مرحلة واحدة تفصل فابريجاس عن تدريب برشلونة

2/7/2024 6:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح الإسباني سيسك فابريجاس نجم برشلونة وأرسنال السابق، الباب أمام إمكانية تولي تدريب الفريق الكتالوني مستقبلًا، عدما قرر تشافي هيرنانديز المدرب الحالي لبرشلونة، الرحيل عن تدريب البارسا عقب نهاية الموسم الجاري.

ويعمل فابريجاس في الوقت الحالي مدربًا في كومو، أحد أندية دوري الدرجة الثانية في إيطاليا، الذي يملكه أيضًا.

وقال فابريجاس، في تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "إنه شيء لا يمكن معرفته الآن (موعد تدريب برشلونة)، أعتقد أنه يجب علي أولًا أن أحصل على بعض الخبرات التدريبية".

وأضاف: "أن تكون مدربًا لنادٍ مثل برشلونة، هذا يضع ضغطًا كبيرًا عليك، وذلك ما حدث مع تشاف، يمكن للجميع أن يقيموك، هناك مدربين لا يحظون بتقدير كبير رغم المجهود الذي يبذل يوميًا".

وتابع: "لا يمكنني أن أتحدث عن الضغوط التي عاشها تشافي بنفسه، هو الوحيد الذي يستطيع أن يقول ذلك، هو من يستطيع أن يقول ما هي الضغوط التي لم ينجح في التغلب عليها".

وأكمل: "لقد واجهنا الكثير من التحديات كلاعبين، لكن ليس كمدربين، تشافي كلاعب يريد دائمًا الفوز ويؤمن بما يفعله".

وأردف: "تشافي قام بتصعيد العديد من اللاعبين وساهم في تطويرهم أكثر من رونالد كومان، لكن تدريب برشلونة في النهاية وهو أحد أكبر 3 أندية في العالم يمثل ضغطًا مرتفعًا للغاية".

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