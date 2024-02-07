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ملكة جمال اليابان تتنازل عن اللقب بعد فضيحة طالت حياتها الشخصية

2/7/2024 6:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت ملكة جمال اليابان للعام 2024 التي أثار فوزها الجدل لأنها مولودة في أوكرانيا لا في الأرخبيل، التنازل عن لقبها بعد فضيحة طالت حياتها الشخصية.

وفي يناير، أثار انتخاب كارولينا شينو الجدل بعد اعتراض يابانيين، معظمهم من اليمين المحافظ، على اختيار امرأة يابانية مجنّسة لتمثيل الجمال في اليابان.

وأُثيرت فضيحة طالت الحياة الشخصية لملكة الجمال، إذ كشفت مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية عن علاقة
تجمع كارولينا شينو بطبيب متزوج، مع العلم أنّ ملكات الجمال عليهنّ أن يجسّدن أخلاقاً مثالية.

وتقدمت الشابة البالغة 26 عاماً باعتذار "كبير" عن هذه الفضيحة.

وكتبت الثلاثاء عبر موقع انستغرام "أولاً، ما كنت أرغب في قول الحقيقة بسبب الخوف والبلبلة التي كانت ستحدثها... أعتذر ممّن آمنوا بي ودعموني".

وأضافت شينو المقيمة في اليابان منذ أن كانت في الخامسة "أعتبر أن المسألة جديّة، لذا أتنازل عن لقب ملكة جمال اليابان".

ووافقت لجنة المسابقة على طلب شينو إعادة تاجها "لأسباب شخصية"، مضيفة أن اللقب سيظل شاغرا هذا العام.

وكان فوزها في مطلع العام أثار الجدل بسبب جذورها القوقازية الواضحة.

وكتب أحد مستخدمي منصة "اكس" مثلاً "لا يهم ما إذا كانت
أوكرانية أم لا، لكنني لا أتقبل شخصيتها. لماذا انتُخبت ملكة جمال لليابان؟".

ويدافع عدد آخر من اليابانيين عنها اليوم.

وقال مستخدم آخر في منصة "اكس"، "تتمتّعين بروحية اليابان. لا أعتقد أن مسألة تتعلق بحياتك الشخصية عليها إجبارك على الاستسلام، ولكنها اليابان...".

وتشير لجنة هذه المسابقة، عبر موقعها الالكتروني، إلى أنّ ملكة جمال اليابان تكافئ "الجمال الياباني"، أي الذي يتضمّن "الجمال الداخلي والجمال الجسدي وجمال الأفعال".

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