من خلال «الفارس الشهم 3».. الإمارات تواصل جهودها لإغاثة سكان قطاع غزة

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة تقديم الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية التي يعاني منها سكان القطاع، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية لهم، وذلك ضمن عملية "الفارس الشهم 3" التي أمر بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" لدعم الشعب الفلسطيني.

وبلغ عدد الشاحنات التابعة للهلال الأحمر الإماراتي التي دخلت إلى القطاع يوم الإثنين الماضي، 29 شاحنة محملة بالمواد الإغاثية والطبية.

وتم استكمال إقامة مراكز لإيواء النازحين في رفح، وتركيب 36 كشاف إنارة بالطاقة الشمسية لهذه المراكز بسبب انقطاع التيار الكهربائي.

كما تم توزيع 18014 قطعة من كسوة الشتاء، لمساعدة الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الأوضاع في القطاع، على مواجهة البرد القارس خلال فصل الشتاء، والعمل على رفع معاناتهم.

وتم توزيع حوالي 11200 وجبة على 44800 مستفيد ضمن مشروع "تكية الخير"، إضافة إلى توزيع 16610 حزم خبز على 16610 من المستفيدين ضمن مشروع الخبز المدعم.

وكانت دولة الإمارات قد دشنت 6 محطات تحلية مياه في منطقة رفح المصرية، بهدف تزويد قطاع غزة باحتياجاته من مياه الشرب، نظراً لما تعانيه البنية التحتية للمياه في القطاع، ولتلبية احتياجات السكان من المياه الصالحة للشرب، إذ تعمل المحطات على تحلية نحو 1.2 مليون غالون يومياً، ويتم ضخها عبر أنابيب تمتد إلى داخل غزة، ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.

جدير بالذكر أن دولة الإمارات قد أطلقت عملية "الفارس الشهم 3" الإنسانية في الخامس من نوفمبر الماضي، لتقديم الدعم الإنساني إلى الشعب الفلسطيني في غزة في تجسيد لقيم التضامن والتآزر مع الشعب الفلسطيني الشقيق والتي تستند إلى تاريخ طويل من العمل الإغاثي والإنساني، وللوقوف بجانبهم خلال الظروف الصعبة التي يواجهونها.

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