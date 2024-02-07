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محمد بن راشد: كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في الإمارات

2/7/2024 6:00:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن كلية زايد الثاني العسكرية مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وشهد سموه اليوم الأربعاء، حفل تخريج الدورة الـ 48 من المرشحين الضباط في كلية زايد الثاني العسكرية، وذلك بمقر الكلية في مدينة العين.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أثناء حفل تخريج مجموعة من المرشحين الضباط من كلية زايد الثاني العسكرية.. مصنع من مصانع الرجال في دولة الإمارات العربية المتحدة.. يدٌ تبني .. ويدٌ تحمي .. حفظ الله دولتنا وشعبنا .. وأدام أمننا واستقرارنا.».

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