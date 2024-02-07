مستشفى فقيه الجامعي يستعرض مجالات الابتكار في الرعاية الصحية بمؤتمر الصحة العربي 2024

أعلن مستشفى فقيه الجامعي، الواقع في واحة دبي للسيليكون، عن مشاركته النشطة في مؤتمر الصحة العربي 2024 بالتعاون مع مجموعة تجربة دبي الصحية، مبادرة السياحة الصحية التابعة لهيئة الصحة بدبي.

حيث أكد د. مهيمن عبد الغني، الرئيس التنفيذي لمستشفى فقيه الجامعي، على أن "طبيعة قطاع الرعاية الصحية الدائمة التطور تتطلب التطويع المستمر للتقنيات الناشئة. فلا تشكل هذه التطورات قطاع الرعاية الصحية فحسب، بل إنها تؤدي دوراً محورياً في تعزيز تجارب المرضى وتقديم خدمات صحية عالية الجودة، وهذه هي الغايات القصوى التي يرمي إليها مستشفى فقيه الجامعي".



مستشفى فقيه الجامعي هو عضوٌ من مجموعة تجربة دبي للصحة منذ إنشائه. ولما كان المستشفى يتمتع بخبرة سريرية كبيرة، فإنه قد جذب بكفاءة العديد من المرضى من مواقع عالمية مثل دول مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا وأماكن أخرى.

ويضم هذا الحدث المرموق المستشفيات الرائدة وشركات الرعاية الصحية والشركات الرائدة في مجال التقنية من أجل استعراض أحدث التطورات في قطاع الرعاية الصحية.

وفي مؤتمر الصحة العربي 2024، تشاركت مستشفى فقيه الجامعي ومجموعة تجربة دبي للصحة المنصة للإشارة إلى تشكيل جبهة موحدة في تعزيز تقنيات الرعاية الصحية وتأثيرها التحولي في رعاية المرضى، مما يؤكد على دور السياحة الصحية في هذا المسعى.



ويتمحور الموضوع الشامل لمؤتمر الصحة العربي 2024 حول تقنيات الرعاية الصحية ومستقبلها. فيستعرض مستشفى فقيه الجامعي، وهو مستشفى رائد في تطويع التقنيات منذ إنشائه، التزامه بتعزيز تجارب المرضى من خلال الابتكارات الحديثة. وتتكامل الأنظمة الداخلية لمستشفى فقيه الجامعي وحلول ترفيه المرضى بكل سلاسة، بدايةً من إنشاء صيدلية مسيرة ومركز قيادة وتحكم وصولاً إلى عمليات التسليم بالطائرات المسيرة، وبرامج الأدوية التجريبية، مما يُظهِر مركزية التقنية في عملها.



يهدف مستشفى فقيه الجامعي إلى تعزيز التجارب والخبرات داخل مجتمع الرعاية الصحية، وذلك بتأكيده على أن إحدى التقنيات التي يستخدمها هي تقنية الإجراء الآلي بمساعدة الذكاء الاصطناعي للعمليات الجراحية. ويؤمن المستشفى بالدور المحوري الذي تؤديه التقنية في تشكيل مستقبل الرعاية الصحية.



كما يُعد تحويل نماذج تقديم الرعاية لمواصلة تعزيز تجارب المرضى وتحسينها جزءًا لا يتجزأ من خدمات الرعاية الصحية. يلتزم مستشفى فقيه الجامعي، والذي يحتل مكان الصدارة في تبني التقنيات الجديدة، بابتكار مستشفى ذكي مستقبلي لتجميع التقنيات التي يتحكم فيها الإنسان من أجل تطوير خدمات الرعاية الصحية وتحسين رعاية المرضى وزيادة الكفاءة التشغيلية.



وتماشيًا مع رؤية مستشفى فقيه الجامعي، يحرص المستشفى على إحداث ثورة في قطاع الرعاية الصحية، ليس في الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل وخارجها أيضًا. كما يتطلع المستشفى إلى تعزيز تجارب الرعاية الصحية ورعاية المرضى عن طريق الاستثمار المستمر في التقنيات المتطورة.

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