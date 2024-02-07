بعد هجوم المدرب على اللاعب.. رد رسمي حول علاقة حسام حسن بصلاح

كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة المصري، علاقة قائد منتخب الفراعنة ونجم ليفربول محمد صلاح، مع مدرب منتخب مصر الجديد حسام حسن الذي تم تعيينه قبل ساعات، لقيادة المنتخب الأول خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا.

وأعلن اتحاد الكرة المصري أمس الثلاثاء تعيين حسام حسن مديرًا فنيًا لمنتخب مصر، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا الذي أقيل على خلفية توديع كأس أمم إفريقيا 2023 من دور الـ 16 على يد الكونغو الديمقراطية.

وقال علام في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "CBC": "محمد صلاح لاعب كبير ومحترم، والإصابة أثرت عليه بالسلب في بطولة إفريقيا، كما أنه قائد المنتخب، بالتالي العلاقة من الطبيعي أن تكون جيدة".

وكان حسام حسن هاجم صلاح، على خلفية خروجه من معسكر منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا وسفره إلى ليفربول للعلاج من الإصابة التي لحقت به في مباراة غانا بالجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة إفريقيا، بشد في العضلة الخلفية.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز