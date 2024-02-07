مكالمات مسؤول كبير تدفع بنزيما للبقاء مع اتحاد جدة مضطرًا

تحدث طلال آل الشيخ المدير التنفيذي السابق لفريق الشباب، عن كواليس عدم انتقال كريم بنزيما محترف اتحاد جدة إلى "الليوث" في الميركاتو الشتوي المنقضي.

وشهد يناير/ الماضي، حالة من الجدل حول رغبة بنزيما في الرحيل عن الاتحاد السعودي، وارتبط اسمه بالانضمام إلى الشباب.

وأكد طلال آل الشيخ، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "رياضة سكوب"، أن بنزيما كان يرغب في الانتقال للشباب، لكنه تلقى 3 مكالمات من مسؤول في أندية صندوق الاستثمارات السعودي، لإقناعه بالبقاء في صفوف الاتحاد".

وأكد أن بنزيما اضطر في النهاية للموافقة على البقاء مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024؛ لأنه لا يملك مصيره، في ظل ارتباطه بعقد مع الصندوق.

وأوضح آل الشيخ: "الشباب هو أول من تفاوض مع اللاعب، واجتمع رئيس النادي حينها مع خالد البلطان، العام الماضي، وتم الاتفاق المبدئي قبل أن يفكر أي فريق سعودي في التعاقد مع بنزيما".

وضم الاتحاد كريم بنزيما خلال الصيف الماضي، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عامًا، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع العميد حتى 2026.

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