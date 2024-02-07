مكالمات مسؤول كبير تدفع بنزيما للبقاء مع اتحاد جدة مضطرًا

(MENAFN
- Al-Bayan)
تحدث طلال آل الشيخ المدير التنفيذي السابق لفريق الشباب، عن كواليس عدم انتقال كريم بنزيما محترف اتحاد جدة إلى "الليوث" في الميركاتو الشتوي المنقضي.
وشهد يناير/ الماضي، حالة من الجدل حول رغبة بنزيما في الرحيل عن الاتحاد السعودي، وارتبط اسمه بالانضمام إلى الشباب.
وأكد طلال آل الشيخ، في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج "رياضة سكوب"، أن بنزيما كان يرغب في الانتقال للشباب، لكنه تلقى 3 مكالمات من مسؤول في أندية صندوق الاستثمارات السعودي، لإقناعه بالبقاء في صفوف الاتحاد".
وأكد أن بنزيما اضطر في النهاية للموافقة على البقاء مع الاتحاد، حتى نهاية الموسم الحالي 2023-2024؛ لأنه لا يملك مصيره، في ظل ارتباطه بعقد مع الصندوق.
وأوضح آل الشيخ: "الشباب هو أول من تفاوض مع اللاعب، واجتمع رئيس النادي حينها مع خالد البلطان، العام الماضي، وتم الاتفاق المبدئي قبل أن يفكر أي فريق سعودي في التعاقد مع بنزيما".
وضم الاتحاد كريم بنزيما خلال الصيف الماضي، بعد رحلة تاريخية مع ريال مدريد امتدت 14 عامًا، علمًا بأنه يرتبط بعقد مع العميد حتى 2026.
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