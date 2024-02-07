يوسف السركال: 47 ألف مولود تم فحصهم بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الإمارات

قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن المؤسسة شرعت في استحداث الكثير من الفحوصات المبنية على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مثل فحوصات حديثي الولادة ومناطق التشوهات القلبية لدي المواليد، كان لها الدور في تقديم خدماتها إلى نحو 47 ألف مولود حتى نهاية العام الماضي 2023.

وأفاد في رده على سؤال خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، بأن المؤسسة استثمرت في أكثر من 200 خبير "سوبر يوزر"، الأمر الذي أدى إلى استحداث 17 نموذج ذكاء اصطناعي في برنامج "وليد" الخاصة بملف المريض الالكترونية، والتي كان لها دور في تطوير خطط الرعاية الصحية الذكية، ووجود ما يقارب 111 حزمة فحوصات طبية في المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

وبين الدكتور يوسف محمد السركال، بأن تطوير أنظمة الذكاء جزء من خطة توظيف الذكاء الاصطناعي والخوارزميات في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والتي أشرفت على الكثير من المشاريع التي تم تطويرها في بفضل كوادر وقيادات إماراتية من متخصصة في المجال الصحي، وذلك ترسيخاً لمبادرات المؤسسة التي ترتكز على دمج منهجية وإطار عمل لتوظيف الذكاء الاصطناعي وتمكين القدرات والموارد البشرية في المؤسسة.

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