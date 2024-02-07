طيران الإمارات تشغل طائرة اي 380 مجهزة بالسياحية الممتازة إلى أوساكا

تعتزم طيران الإمارات تعزيز خدمتها إلى أوساكا، وذلك بتشغيل تشغيل إحدى طائراتها A380 المحدثة ذات الدرجات الأربع اعتباراً من 1 يونيو 2024، ما يجعلها الوجهة اليابانية الثانية التي تستقبل هذه الدرجة، التي تعد من أحدث منتجات الناقلة والتي تحظى بإقبال كبير من المسافرين. ويوفر استخدام الطائرة العملاقة سعة أكبر للرحلات من وإلى أوساكا، ثالث أكبر مدينة يابانية وأحد المراكز الاقتصادية الرئيسية، حيث تقدم مقصورة جديدة تماماً للدرجة السياحية الممتازة، بالإضافة إلى تصاميم داخلية محدثة في مقصورات الدرجة الأولى ودرجة الأعمال والدرجة السياحية.

واعتباراً من أول يونيو (حزيران) المقبل، ستحل طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع محل طائرات البوينج 777-300ER التي تخدم حالياً رحلتي "ئي كيه 316" و"ئي كيه 317" من وإلى مطار كانساي الدولي في أوساكا. وبتشغيل طائرات A380 المحدثة، ستوفر طيران الإمارات سعة أسبوعية إضافية بين دبي وأوساكا تصل إلى 910 مقاعد، ما يسهل المزيد من رحلات المتابعة من دبي إلى أبرز الوجهات للمسافرين مثل ميلانو ومدريد والبرازيل وباريس ولندن. وكانت طيران الإمارات قد احتفلت العام الماضي بمرور عشرين عاماً على إطلاق خدمتها بين دبي وأوساكا، وفي عام 2023، نقلت طيران الإمارات أكثر من 220 ألف مسافر على أكثر من 360 رحلة بين الوجهتين،.

وتوفر طائرة الإمارات A380، التي ستخدم رحلاتها إلى أوساكا، 14 جناحاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة الأعمال، و56 مقعداً في الدرجة السياحية الممتازة، و338 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية. وتقع مقصورة الدرجة السياحية الممتازة على طائرة الإمارات A380 ذات الدرجات الأربع، في مقدمة الدور الرئيسي، وتضم 56 مقعداً بتوزيع 2-4-2. في المقصورة، وتتميز المقاعد بسعتها التي تلائم احتياجات العملاء سواءً للعمل أم الاسترخاء، بالإضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة الكوكتيل الجانبية. وتكتمل التجربة مع وسائل الراحة المنسقة على متن الطائرة، وقائمة أطعمة مبتكرة وخيارات واسعة من المشروبات الفاخرة.

ويوفر نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice الحائز جوائز نحو 6500 قناة من المحتوى الترفيهي العالمي، بما في ذلك الأفلام والبرامج التلفزيونية والموسيقى، فيما يستمتع ركاب الدرجتين الأولى والأعمال بإمكانية الوصول إلى الصالون الجوي، وحمام الشاور سبا حصرياً للمسافرين في الدرجة الأولى. كما يستمتع الركاب بضيافة طيران الإمارات المميزة، الحائزة جوائز عالمية، والوجبات المحضّرة باستخدام مكونات مختارة بعناية من جميع أنحاء العالم.

ويتزامن تشغيل طيران الإمارات طائرة A380 إلى مطار كانساي الدولي مع توقعات بارتفاع حركة السياحة الوافدة إلى اليابان بفضل عدة عوامل، منها تزايد شعبية الوجهات السياحية داخل منطقة كانساي، مثل أوساكا وكيوتو، ومعرض أوساكا- كانساي إكسبو المقرر إقامته في عام 2025. وتخدم طيران الإمارات أيضاً مطار طوكيو ناريتا برحلة يومية بطائرة A380 بتقسيم الدرجات الأربع، ومطار طوكيو هانيدا برحلة يومية بطائرة بوينج 777-300ER. ومن خلال رحلاتها المنتظمة إلى أكبر ثلاث بوابات دولية في اليابان، تستطيع طيران الإمارات تسهيل الاتصال الجوي لتلبية الطلب المتزايد على القدرة الاستيعابية إلى واحدة من أكثر الدول شعبية في شبكتها في شرق آسيا.

وفي إطار التزامها تجاه المسافرين اليابانيين، أعلنت طيران الإمارات العام الماضي عن استئناف خدمة السيارة مع سائق في مطار طوكيو هانيدا لعملاء الدرجتين الأولى والأعمال. كما قدمت خدمة حافلات مكوكية مجانية لعملاء الدرجة اسياحية من مطار طوكيو هانيدا إلى محطتي القطار الرئيسيتين: طوكيو TYO وشيناجاوا SGW.

ومن خلال 31 اتفاقية رمز مشترك، و121 اتفاقية انترلاين، و12 شراكة للنقل متعدد الوسائط، توفر طيران الإمارات للمسافرين اليابانيين إمكانية الوصول إلى أكثر من 1600 وجهة حول العالم خارج شبكتها العالمية الواسعة. بالإضافة إلى مزايا برنامج المسافر الدائم والأسعار التنافسية والسياسات السلسة للحجز والأمتعة.

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