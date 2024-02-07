جناح الإمارات في بينالي البندقية يستضيف معرض «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»

أعلن الجناح الوطني لدولة الإمارات عن معرضه في الدورة القادمة لبينالي البندقية للفنون 2024 تحت عنوان «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، والذي سيضم ثمانية أعمال فنية تحمل توقيع الفنان الإماراتي عبدالله السعدي، أحد روّاد الفن المفاهيمي في دولة الإمارات، ويقدم هذا المعرض أعمالاً انتجها الفنان حول رحلاته في البرية والبيئات المحلية. ويقدم معرض «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان»، الذي ينطلق تحت إشراف القيّم الفني طارق أبوالفتوح، الذي يشغل حالياً منصب مدير قسم فنون الأداء والقيّم الأول لدى مؤسسة الشارقة للفنون؛ تجربة فنية تتبع الممارسات الفنية لهذا المبدع الإماراتي ومدى ارتباطها بممارسات الشعراء العرب في القرون السابقة. فعندما يلتقط السعدي قلمه للكتابة أو يبدأ في رسم إحدى لوحاته الفنية أثناء رحلاته، تكون تلك اللحظة، كما وصفها شعراء العرب القدامى في تنظيم أشعارهم، التي تشكل نقطة التجلي الإبداعي، حيث يتلاقى الفنان والطبيعة في تناغم تام.

مشاركة

يسجل هذا المعرض المشاركة الثامنة للجناح الوطني لدولة الإمارات في المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية. وتنطلق فعاليات الدورة الـ60 من المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية خلال الفترة الممتدة بين 20 أبريل و24 نوفمبر 2024.

يوجّه المعرض الدعوة للزوّار لاستكشاف عالم الفنان عبدالله السعدي الفريد والخاص وعيش تجربة ساحرة وكأنها رحلة إبداعية تبدأ بأعمال فنية معروضة بشكل متحفٍ وتنتهي بأخرى مخبأة في صناديق معدنية، بما يحاكي شكل الاستوديو الفني الخاص به، حيث يتم الكشف عن مجموعة من الأعمال الفنية المخبأة على يد مجموعة من العارضين أو الممثلين الذين سيتواجدون باستمرار في هذه المساحة الفنية. أعمال فنية من خرائط وأحجار ولفائف ورسومات أنتجها السعدي أثناء رحلاته، مخزنة في صناديق معدنية كبيرة تحمل أرقاماً ورموزاً وتواريخ، وكأنه الفنان يعمل بلا كلل لإنشاء وتخليد ذاكرة جمعية ما.

وفي تصريح له قال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: «يعدّ المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية منصة مهمة للمواهب المحلية في دولة الإمارات لعرض أعمالهم للجمهور العالمي، باعتباره أحد أكبر وأهم معارض الفنون البصرية المعاصرة في العالم من خلال الجهود التي بذلها بما يتعلّق بتقديم تجارب وإبداعات الفنانين والمهندسين المعماريين المقيمين في دولة الإمارات، والتعريف بمشاريعهم، ووضعهم في مقدمة الثقافة العالمية المعاصرة، حيث نجح الجناح الوطني للدولة في تعزيز الحوار العالمي ولفت الأنظار حول العديد من القضايا من خلال مجموعة العروض التي قدّمها منذ عام 2009 وحتى يومنا هذا».



وتابع معاليه: سيضم المعرض الذي يشرف عليه المقيمّ الفنّي طارق أبوالفتوح، أعمالاً للفنان الإماراتي عبدالله السعدي، مستوحاة من المناظر الطبيعية لدولة الإمارات، والتراث الوطني القديم وتاريخ عائلته، ونحن نتطلع إلى معرض يثري متذوقي الإبداع، ويعرّف بالهوية الفنية العريقة لدولة الإمارات.



وأضاف معاليه: «نفخر بما حققه مبدعونا على مر السنوات، فلم يقتصر دورهم على ترك بصمة في عالم الفن من خلال تسليط الضوء على الدور النامي لدولة الإمارات على الساحة الفنية الإقليمية والعالمية وحسب، بل لعبوا دوراً رئيسياً في توثيق العلاقات التي تربط الدولة مع مختلف الدول حول العالم، مثمنين دور ومكانة الفن والثقافة في تفعيل جسور الحوار والتلاقي مع الشعوب والحضارات».



وفي هذه المناسبة، قال الفنان الإماراتي عبدالله السعدي: «بينما أمضي في رحلاتي، أبحث عن مصادر الإلهام في الطبيعة، وعادة ما أحب السفر بمفردي وبرفقة الكتب والموسيقى والحيوانات وأية وسيلة نقل. ولا أخفيكم سراً أن هؤلاء الرفقاء الذين يصاحبونني في رحلاتي يتركون أثراً كبيراً في أعمالي الفنية، لأنهم ببساطة يرافقونني في رحلاتي الاستكشافية بين ربوع الأرض ومجتمعاتها».

فرصة

ومن جانبه، قال طارق أبوالفتوح، القيّم الفني لمعرض الجناح الوطني: «أنا سعيد بالعمل مرة أخرى مع الفنان عبدالله السعدي، وفي هذه المرة نناقش ممارساته الإبداعية بشكل متعمق. وبرأيي، سيكون هذا المعرض فرصة رائعة للتعرف على رحلة هذا الفنان الملهم والوقوف على منتوجاته الإبداعية طوال الأربعين عاماً الماضية. وسيكون المعرض ذو طابع خاص، حيث يتواجد عارضون طوال الوقت داخل فضاؤه مما يجعل المعرض له صيغة عرض أدائي مستمر، مستحضراً بذلك أجواء استوديو الفنان في محاولة لتقديم نسخة من طقوسه المتبعة في صون وعرض أعماله الفنية أمام الزوّار، ناهيكم عن تصميم المعرض ذاته الذي جاء مستوحى من أعماله الفنية. وسيرافق المعرض كتاب يحتوي مقالات تحليلية ودراسات حول الممارسات الإبداعية للفنان، والتي آمل أن يقدم قراءة جديدة حول ممارسات الفن والإبداع في دولة الإمارات والمنطقة».

وبدورها، قالت ليلى بن بريك، مديرة الجناح الوطني لدولة الإمارات في بينالي البندقية: سيضم معرض «عبدالله السعدي: أماكن للذاكرة.. أماكن للنسيان» مجموعة مهمة من أعمال الفنان الإماراتي عبدالله السعدي، الذي لطالما كان ولا يزال قامة بارزة في المجتمع الفني المعاصر بدولة الإمارات منذ ثمانينيات القرن الماضي. ويسلط الجناح الوطني من خلال هذا المعرض الضوء على إحدى الأيقونات البارزة في مجتمع الفن المفاهيمي بدولة الإمارات، انطلاقاً مع التزامنا بسرد قصص جديدة عن دولة الإمارات في هذه المنصة الفنية الدولية.

تتولى مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، مهام المفوض الرسمي للجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبدعم من وزارة الثقافة، ويمتلك الجناح الوطني لدولة الإمارات مقراً دائماً في الأرسنال – سالي دي آرمي في البندقية.