«دبي سكوير» إبداع معماري يجمع بين التجارة والتكنولوجيا والترفيه في دبي

أعلنت إعمار العقارية، عن إتمام التصميم التفصيلي لـ«دبي سكوير»، الذي من المقرر أن يصبح ثاني أكبر مركز للتسوق والترفيه في خور دبي، حيث سيكون مرتبطاً ببرج خور دبي الجديد الذي بدأت أعمال بنائه بالتزامن مع المول.

وهذا المشروع الضخم الذي يتميز بمساحة شاسعة، يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية راسخة للتسوق والترفيه. حيث سيتفرد «دبي سكوير» بالتكنولوجيا المتطورة ومفاهيمه الابتكارية في مجالات التجزئة، والمطاعم، والترفيه، مقدماً تجربة لا مثيل لها تتجاوز الأساليب التقليدية في التسوق والترفيه.

كما يتميز «دبي سكوير» بتصميمه العصري والمبتكر والمرتكز إلى أحدث التكنولوجيا، وسيكون مرتبطاً ببرج خور دبي الجديد الذي بدأت أعمال بنائه بالتزامن مع المول، ما يمنحه موقعاً بارزاً في قلب خور دبي. ويجمع مركز التسوق والبرج بين أحدث التقنيات في البناء والتصميم، مدعوماً بخبرة إعمار الواسعة في هذا المجال ومتوافقاً مع رؤية الشركة لمستقبل دبي.

وقد أكدت إعمار أهمية المشروع كفرصة مثالية لتطوير مهارات موظفيها، وخصوصاً الشباب من المواطنين الإماراتيين، ما يعكس التزام الشركة بتطوير الكفاءات من أبناء وبنات الإمارات ودعم التنمية الوطنية.

وقال محمد العبار، مؤسس شركة إعمار العقارية: «إعمار لديها ثروة من المعرفة والخبرة اكتسبتها بعد خمسة عشر عاماً في التعامل مع مئة مليون زائر سنوياً وأكثر من 1.500 من تجار التجزئة، ما يجعلنا في موقع ممتاز لتحقيق المستوى نفسه من النجاح مع المشروع الجديد، مع حرصنا دائماً على الاستفادة من مشورة التجار في أثناء عملية التطوير هذه».



وأضاف العبار: «على الرغم من أن الذكاء الاصطناعي يعد علماً حديثاً في مجال التصميم، إلا أن إعمار تتبنى استخدام أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي لتحليل وتوقع احتياجات التجار والزوار المستقبلية».

ويقع «دبي سكوير» ضمن مشروع خور دبي الحديث والأنيق، على ضفاف خور دبي التاريخي. ويتميز المشروع المتكامل بشوارعه الملائمة للمشاة ويشتمل على 7.4 ملايين متر مربع من المساحات السكنية و500.000 متر مربع من الحدائق والمساحات المفتوحة، وكذلك سهولة التنقل سيراً على الأقدام. كما يضم خور دبي متاجر التجزئة المتنوعة، والمشاريع التجارية، ووجهات الترفيه والاستجمام، والمرافق ذات المستوى العالمي، ويتميز كذلك باحتضانه محمية رأس الخور للحياة البرية، إحدى أهم مناطق التنوع البيولوجي في الإمارات.

ويوفر المشروع مجموعة واسعة من العقارات العصرية التي تعكس الطراز المعماري الحديث لواجهة خور دبي المائية، بما في ذلك خيارات متنوعة من الشقق، ووحدات الدوبلكس، والبنتهاوس، لتناسب مختلف أنماط الحياة.

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