Wednesday, 07 February 2024 02:11 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


«الخارجية» توفر تصديقها الرقمي لشهادات الميلاد والوفاة عبر المنصات الإلكترونية

2/7/2024 5:23:12 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الخارجية إنجاز الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها، مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن وزارة الصحة وتنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبحيث يتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية عبر إجراء واحد ومن خلال نافذة إلكترونية موحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الربط أدى إلى إلغاء إجراءين حكوميين.

وتتوافق هذه المبادرة الرائدة، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي استباقي وشامل، وتلبي أهداف برنامج "صفر بيروقراطية حكومية" (ZGB) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وبموجب الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي، يمكن للمتعاملين الذين يتقدّمون للحصول على أي من خدمتي "شهادات الميلاد" أو "شهادات الوفاة" الرقمية التي يصدرها القطاع الصحي، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال عملية إصدارهم الشهادات، وبحيث يتمكنون من الحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة مواقع تقديم الخدمة في الجهات المعنية، مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات معتمدةً أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية من خلال استخدام الممكنات الحكومية للربط مع الجهات المعنية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN07022024000110011019ID1107821687

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث