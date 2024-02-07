«الخارجية» توفر تصديقها الرقمي لشهادات الميلاد والوفاة عبر المنصات الإلكترونية

أعلنت وزارة الخارجية إنجاز الربط الإلكتروني لخدمة تصديق المستندات التي تقدمها، مع خدمات شهادات الميلاد والوفاة الرقمية الصادرة عن وزارة الصحة وتنمية المجتمع ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وبحيث يتمكن المتعامل من الحصول على 3 معاملات حكومية عبر إجراء واحد ومن خلال نافذة إلكترونية موحدة، مشيرة في هذا الصدد إلى أن الربط أدى إلى إلغاء إجراءين حكوميين.

وتتوافق هذه المبادرة الرائدة، التي تعد الأولى من نوعها عالمياً، مع رؤية دولة الإمارات نحو مستقبل رقمي استباقي وشامل، وتلبي أهداف برنامج "صفر بيروقراطية حكومية" (ZGB) الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله.

وبموجب الربط الإلكتروني لخدمة التصديق الرقمي، يمكن للمتعاملين الذين يتقدّمون للحصول على أي من خدمتي "شهادات الميلاد" أو "شهادات الوفاة" الرقمية التي يصدرها القطاع الصحي، اختيار تصديق وزارة الخارجية خلال عملية إصدارهم الشهادات، وبحيث يتمكنون من الحصول على خدمة حكومية متكاملة دون الحاجة إلى زيارة مواقع تقديم الخدمة في الجهات المعنية، مع تبادل البيانات بانسيابية بين أنظمة تلك الجهات معتمدةً أعلى معايير الأمن والسلامة الرقمية من خلال استخدام الممكنات الحكومية للربط مع الجهات المعنية.

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