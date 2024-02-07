الوكالة الدولية للطاقة: تأخير تسليم منتجات نفطية بسبب ازمة البحر الأحمر

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير أسواق وأمن الطاقة، في الوكالة الدولية للطاقة، كيسوكي ساداموري، اليوم الأربعاء، إنّ عمليات تسليم منتجات نفطية تتأخر بعد تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، لتجنب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.
وأضاف ساداموري على هامش أسبوع الطاقة بالهند، المنعقد في ولاية جوا: "نشهد تأخيرا في عمليات تسليم مختلفة للمنتجات النفطية وهو ما يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة".
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