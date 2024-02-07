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الوكالة الدولية للطاقة: تأخير تسليم منتجات نفطية بسبب ازمة البحر الأحمر

2/7/2024 5:11:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال مدير أسواق وأمن الطاقة، في الوكالة الدولية للطاقة، كيسوكي ساداموري، اليوم الأربعاء، إنّ عمليات تسليم منتجات نفطية تتأخر بعد تحويل مسار السفن بعيداً عن البحر الأحمر، لتجنب الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي.


وأضاف ساداموري على هامش أسبوع الطاقة بالهند، المنعقد في ولاية جوا: "نشهد تأخيرا في عمليات تسليم مختلفة للمنتجات النفطية وهو ما يؤثر على أسواق المنتجات في أوروبا بصفة خاصة".


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