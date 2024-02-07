موسى التعمري: أحلم بكأس آسيا.. وكلينسمان: الأردن استحق الفوز والتأهل

MENAFN - Amman Net) أكد نجم منتخب الأردن ونادي مونبلييه الفرنسي موسى التعمري أنه يحلم برفع كأس آسيا لكرة القدم بعد أن حقق منتخب بلاده إنجازا ببلوغه المباراة النهائية للبطولة القارية -التي تحتضنها قطر- للمرة الأولى في تاريخه بفوزه على نظيره الكوري الجنوبي 2-0.

وأسهم التعمري بشكل كبير في حسم النتيجة لصالح "النشامى" فصنع الهدف الأول الذي جاء قمة في الروعة من زميله في خط الهجوم يزن النعيمات قبل أن يضيف هدفا ولا أروع بعد مجهود فردي ليتم اختياره أفضل لاعب في المباراة.

وقال التعمري في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "كنت أحلم بهذه الكأس قبل شهر من بدايتها. إنها تعني لي الكثير. في حال قُدّر لنا الفوز بها سيكون الأمر رائعا".

وأضاف التعمري الذي بات أول لاعب أردني يحترف في الدوري الفرنسي وتحديدا مع مونبلييه "الجميع سيتكلم عن بلادي في فرنسا".

وعن الهدف الرائع الذي سجله "لم يكن جهدا فرديا منّي فحسب، بل جماعيا لأن لاعبي الوسط قاموا بواجبهم بانتزاع الكرة وإيصالها لي وأنا أكملت جهدهم".

وأعرب عن أمله في "وجود جميع لاعبي المنتخب الأردني في الدوريات الأوروبية والعربية والخليجية" بعد التألق الكبير لهم في هذه البطولة.

وعن سر الفوز في المباراة قال "ندين بقوة للمدرب (حسين) عموتة الذي وضع تكتيكا مثاليا للمباراة وطالبنا باللعب بثقة عالية. كما لعب الجمهور لعب دورا كبيرا ووقف معنا منذ الدقيقة الأولى حتى الأخيرة".







التعمري (يسار) يحتفل بعد المباراة مع مدربه خلال لقاء مع قناة "بي إن سبورتس" (غيتي)

أما المدرب المغربي عموتة فقال "تهانينا للجميع على هذا الإنجاز. لم يتوقّع أحد بلوغنا المباراة النهائية لكننا فعلناها. أريد تهنئة اللاعبين والجهاز الفني وكل من ساهم بهذا العمل الرائع".

وأضاف "يتعيّن استثمار هذا الإنجاز من خلال تحسين البنى التحتية وتأهيل اللاعبين في مختلف الفئات العمرية".

واعتبر أن "كلمة السر كانت مطالبتي اللاعبين بعدم احترام كوريا أكثر من اللزوم وهذا ما حصل".

وتابع "دخلنا المباراة بثقة عالية وكنا ندرك بحسب الإحصائيات التي في متناولنا بأننا نستطيع تسجيل الأهداف بعد أن تلقت الشباك الكورية أهدافا في كل مباراة".

وختم "قدّمنا مباراة قوية ونستحق الفوز".

أما مدرب كوريا الألماني يورغن كلينسمان فأقرّ بأفضلية الأردن وقال "أنا محبط، كان هدفنا بلوغ النهائي، لكن الأردن استحق الفوز والتأهّل وكان الفريق الأفضل وبالتالي تهانينا له".

ونوّه بمتسوى المنتخب الأردني بقوله "لا شك بأنهم يملكون فرصة لإحراز اللقب. إنه فريق قوي ويملك لاعبوه الثقة".

وفي سؤال عمّا إذا كان سيستقيل من منصبه وسط الانتقادات الكبيرة التي تعرض لها قبل البطولة وخلالها أكد كلينسمان بقاءه في منصبه بقوله "يتعيّن علينا تحليل المباراة لدى عودتنا إلى البلاد وتحديد ما حصل".

وأضاف "سأشرح للاتحاد الكوري الأشياء الإيجابية والسلبية التي حصلت. نملك منتخبا شابا يستمر في التطور".

ولم يفز المنتخب الكوري باللقب الآسيوي منذ عام 1960.